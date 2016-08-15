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الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالًا والعظمى بالقاهرة 34

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالًا والعظمى بالقاهرة 34 الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالًا والعظمى بالقاهرة 34

صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة على شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحاً على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

 وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على سيناء وجنوب البلاد والبحر الأحمر والمتوسط وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، أما عن حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 26 34

الإسكندرية 26 30

مطروح 24 29

بورسعيد 26 31

دمياط 26 31

بلطيم 27 32

الإسماعيلية 25 35

السويس 26 35

العريش 22 33

نخل 19 35

طابا 22 36

الطور 27 36

مرسى علم 28 37

الغردقة 30 38

شرم الشيخ 31 37

رفح 22 32

كاترين 20 32

سيوة 24 35

المنيا 23 35

الفيوم 25 35

رأس سدر 26 35

أبوسمبل 27 41

وسط الدلتا 25 34

أسيوط 24 36

سوهاج 25 38

الأقصر 26 40

أسوان 28 42

شلاتين 28 39

حلايب 30 37

الوادى الجديد 24 40

قنا 25 40

نويبع 28 36

السلوم 22 30.

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