الإعدام لقاتل الطفل عبيدة

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي صباح اليوم(الاثنين)، حكما بالاعدام على المتهم بقتل الطفل عبيدة .

كما حكمت المحكمة بدفع المتهم الحق المدني وقدره 21 الف درهم.

حيث جهش اهالي المغدور بالبكاء فور سماع الحكم .

وكان والد الطفل عبيدة قد حضر الى الدولة فجرا قادما من الاردن لسماع الحكم على ان يعود اليها اليوم نظرا لتواجد عائلته هناك.

وقبل النطق بالحكم وجه رئيس الجلسة بعدم خروج الحاضرين قبل رفع الجلسة تحسبا لحدوث فوضى بعيد سماع الحكم.

وكانت هناك قوات الحراسة الامنية نقلت القاتل من القاعة فور النطق بالحكم.

وكان المتهم أنكر خلال حديثه إلى رئيس الهيئة في الجلسة السابقة، التُّهمَ الموجهة إليه، مدعيا أنه يعاني من أمراض عقلية ونفسية، وأنه لا يتذكر أي تفاصيل حول الجريمة، مطالبا بإحالته إلى لجنة طبية للتأكد من حالته، والاطلاع على ملف علاجه في احدى المستشفيات الأردنية، في وقت قال فيه إنه في حالة ثبوت تورطه في الجريمة، فانه يتحمل أي عقوبة بشأنها حتى لو كانت الإعدام.