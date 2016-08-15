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بالصور.. إطلاق أعيرة ناريه على منزل تاجر خردة بالعاشر من رمضان منتصف الليل

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بالصور.. إطلاق أعيرة ناريه على منزل تاجر خردة بالعاشر من رمضان منتصف الليل بالصور.. إطلاق أعيرة ناريه على منزل تاجر خردة بالعاشر من رمضان منتصف الليل

>كتبت - منال العيسوى

استيقظت مدينة العاشر من رمضان منذ قليل على صوت إطلاق أعيرة نارية فى المجاورة 34 التابعة لدائرة قسم اول العاشر من رمضان، بالقرب من منزل المعلم حنا بشرى حنا ميخائيل وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم اول العاشر برئاسة الرائد أحمد علاء والنقيب أحمد نوفل لمعاينة موقع إطلاق النار .

وأكد حنا بشرى فى بلاغه لمباحث قسم أول العاشر أنه استيقظ من نومه منتصف الليل على صوت إطلاق نار على منزله وفور فتحه نافذه المنزل فوجىء باختراق أعيرة نارية نافذة منزله وتدافع طلقات النار على واجهة وجانب المنزل وبعد معاينة الموقع تم العثور على 5 فوارغ بالإضافة لطلقة حيه.

واتهم حنا "م ف ع ع " صاحب شركة للتوريدات مقيم بالمجاورة 39 بأنه وراء إطلاق النار هو وعائلته نتيجة لوجود خلافات على معاملات مادية والاستيلاء على مبلغ مليون جنية عربون لصفقة تجارية بينهم .

وعلى الفور توجه مباحث القسم للقبض على المتهم المذكور من منزله وجارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة صباح باكر.


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