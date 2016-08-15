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نظر محاكمة 156متهما بـ"مذبحة كرداسة" اليوم

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نظر محاكمة 156متهما بـ"مذبحة كرداسة" اليوم نظر محاكمة 156متهما بـ"مذبحة كرداسة" اليوم

>كتب إيهاب المهندس

تنظر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الاثنين، جلسة إعادة محاكمة 156 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة، وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبحضور مصطفى بركات ممثل النيابة العامة، وسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.

 

 

كانت النيابة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرين مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتقدم 155 متهما بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.


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