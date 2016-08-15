ضبط تاجر بتهمة الاحتكار وبحوزته 24 طنا و620 كيلو مواد غذائية بدون فواتير

تمكن ضباط قسم مباحث التموين بمديرية أمن قنا من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية قام تاجر باحتكارها وحيازة مواد غذائية أخرى مجهولة المصدر وبدون فواتير.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا من العميد أيمن فتحى مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط "حنا ع ى"، 33 سنة، تاجر مواد غذائية بمدينة نجع حمادى، لقيامه باحتكار كميات كبيرة من المواد الغذائية وحيازة أخرى مجهولة المصدر وبدون فواتير وعثر بحوزته على ( 24، 620 ) طن مواد غذائية عبارة.عن ( سمنة، زيت، تونة، جبنة ) مجهولة المصدر وبدون فواتير.. جار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.