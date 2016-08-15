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محمد إيهاب يتحدث عن برونزية رفع الأثقال.. واعتذاره عن إفطار الرئيس و ' أخبار سعيدة '

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محمد إيهاب يتحدث عن برونزية رفع الأثقال.. واعتذاره عن إفطار الرئيس و ' أخبار سعيدة ' محمد إيهاب يتحدث عن برونزية رفع الأثقال.. واعتذاره عن إفطار الرئيس و ' أخبار سعيدة '

قال محمد إيهاب الرباع المصري في وزن 77 كجم وصاحب برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو إنه كان على يقين بتحقيق الميدالية.

وحصد إيهاب الميدالية البرونزية الثانية لمصر في منافسات رفع الأثقال بأولمبياد ريو دي جانيرو.

وأضاف عبر قناة صدى البلد: "كنت على يقين بتحقيق الميدالية مليون في المائة.. لم أترك شيء لم أفعله من أجل الإعداد للبطولة".

وتابع "وقفت أمام المرآة وقلت لنفسي أنني صنعت ما وجب فعله في الفترة الماضية، ولو عاد الزمن لم أكن أستطيع لأفعل أكثر من هذا".

وأشار إيهاب "المنافسون كانوا أقويا جدا، وبالنسبة لرحيموف صاحب الذهبية هناك تحليل آخر وسيظهر الحق قريبا إن شاء الله وستسمعون أخبارا جيدة".

وأردف "اعتذرت عن الإفطار مع الرئيس من أجل التدريب، فالبطولة بالنسبة لي كانت حياة أو موت".

وأتم "حققت إنجازا بالحصول على ميدالية وكان هذا هدفي، رغم أن والدتي قالت لي لماذا لم تحصل على ذهب؟"

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فيديو اليوم السابع