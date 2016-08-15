رفع أثقال - شيماء تحتل المركز الرابع في وزن +75 كجم.. وتغادر مصابة

احتلت الرباعة المصرية شيماء خلف المركز الرابع في منافسات رفع الأثقال بأولمبياد ريو دي جانيرو في وزن +75 كجم.

ونجحت شيماء في رفع وزن 117 كجم في الخطف وفشلت في الثانية والثالثة في رفع ثقل 121 كجم.

وفي منافسات النتر رفعت شيماء ثقلا وزنه 155 كجم في الأولى و161 كجم في الثانية، وفشلت في الأخيرة في رفع 169 كجم.

وسقطت شيماء متأثرة بآلام في الفخذ الأيمن بعد سقوط الثقل الذي كان وزنه 169 كجم لتتوج اللاعبة الأمريكية سارة إليزابيث بالميدالية البرونزية.

وحصدت مينج سوبينج الميدالية الذهبية بمجموع 307 كجم، وجاءت الكورية كيم هيونج في الوصافة برفع ثقل وزنه 306 كجم.

بينما حصدت الأمريكية سارة الميدالية البرونزية بمجموع 286 كجم.

بينما حاءت شيماء رابعا بمجموع 278 كجم.