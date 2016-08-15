القيعي يحكم على صفقات الأهلي في 2016

علق عدلي القيعي مدير التعاقدات السابق على الصفقات التي أبرمها النادي الأهلي هذا الصيف، وذلك بالتعاقد مع 5 لاعبين.

وضم الأهلي كل من حارس المرمى محمد الشناوي، مروان محسن، علي معلول، محمد "ميدو" جابر وجونيور أجاي.

وقال القيعي خلال استضافته بقناة "سي بي سي": "الشناوي ابن الأهلي، فهو حارس مرمى مميز، ولديه قدرات بدنية مميزة، ولكن له طباع مختلفة".

وبسؤاله أنه يشبه عصام الحضري، رد مهندس صفقات الأهلي السابق: "لا .. الشناوي مهيبر".

وتطرق عدلي القيعي للحديث عن مروان محسن، موضحًا: "تألقه مع الأهلي يتوقف على طريق اللعب، لقد لمع في الإسماعيلي لأن أمامه مساحات واسعة للهجوم مثلما كان جون أنطوي، ولكن في الأهلي الظروف مختلفة، ولكن بشكل عام فهو مهاجم جيد".

وواصل: "أما ميدو جابر كان الأهلي على وشك التعاقد معه الموسم الماضي، حيث تم عرضه علينا، إلا أن الرؤية الفنية تغيرت تجاهه، ولكنه قادر على النجاح مع الأهلي".

وعن جونيور أجاي، صرح عدلي القيعي: "لا يمكن التسرع في الحكم عليه، ولكن وجوده في قائمة منتخب نيجيريا للأولمبياد، يبشر بأنه مهاجم قوي ومميز".

وأتم: "أما علي معلول، فهو لاعب دولي بمنتخب تونس، ولديه ثقل كبير في مستواه، ومميز هجوميًا، وشخصيته في الملعب تتناسب مع الأهلي.