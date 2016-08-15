أخبار عاجلة

بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل -
السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع -
بالصور: كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية" -
زميلة العميد نجوي مبروك عليكي الشهادة يا غاليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

القيعي يحكم على صفقات الأهلي في 2016

Google+ Print
القيعي يحكم على صفقات الأهلي في 2016 القيعي يحكم على صفقات الأهلي في 2016

علق عدلي القيعي مدير التعاقدات السابق على الصفقات التي أبرمها النادي الأهلي هذا الصيف، وذلك بالتعاقد مع 5 لاعبين.

وضم الأهلي كل من حارس المرمى محمد الشناوي، مروان محسن، علي معلول، محمد "ميدو" جابر وجونيور أجاي.

وقال القيعي خلال استضافته بقناة "سي بي سي": "الشناوي ابن الأهلي، فهو حارس مرمى مميز، ولديه قدرات بدنية مميزة، ولكن له طباع مختلفة".

وبسؤاله أنه يشبه عصام الحضري، رد مهندس صفقات الأهلي السابق: "لا .. الشناوي مهيبر".

وتطرق عدلي القيعي للحديث عن مروان محسن، موضحًا: "تألقه مع الأهلي يتوقف على طريق اللعب، لقد لمع في الإسماعيلي لأن أمامه مساحات واسعة للهجوم مثلما كان جون أنطوي، ولكن في الأهلي الظروف مختلفة، ولكن بشكل عام فهو مهاجم جيد".

وواصل: "أما ميدو جابر كان الأهلي على وشك التعاقد معه الموسم الماضي، حيث تم عرضه علينا، إلا أن الرؤية الفنية تغيرت تجاهه، ولكنه قادر على النجاح مع الأهلي".

وعن جونيور أجاي، صرح عدلي القيعي: "لا يمكن التسرع في الحكم عليه، ولكن وجوده في قائمة منتخب نيجيريا للأولمبياد، يبشر بأنه مهاجم قوي ومميز".

وأتم: "أما علي معلول، فهو لاعب دولي بمنتخب تونس، ولديه ثقل كبير في مستواه، ومميز هجوميًا، وشخصيته في الملعب تتناسب مع الأهلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع