القيعي يجيب.. هل ينضم لمجلس الأهلي الجديد؟

حسم عدلي القيعي مدير التسويق والتعاقدات السابق بالقلعة الحمراء، موقفه من الترشح للانضمام إلى مجلس إدارة النادي الأهلي القادم.

وصرح القيعي عبر قناة "سي بي سي": "عملي في الأهلي لا يرتبط بأشخاص بل حاجة النادي لجهودي، وثقة المحيطين بي في قدراتي على حل المشاكل المكلف بها".

وأضاف: "إذا احتاجني الأهلي بشكل رسمي أو غير رسمي، لن أتاخر، ولكن لا أريد أن يوجه لي سؤالا هل أترشح أم لا، فأنا لن أزكي نفسي".

وتابع: "لست رجل أحد، بل أنا رجل الأهلي، ولكن لن أوافق إلا على منصب له صلاحيات واضحة ومحددة، ولن أشترط أشخاص معينة للعمل معهم، فالكل يحب الأهلي".

واستطرد عدلي الفيعي: "من يثق في قدراتي، سأمد له يدي، ولكن لن أفرض نفسي على أحد، ولن أفرض نفسي على أي منصب".

وأتم: "ولكن الحديث عن الانتخابات القادمة، يتوقف على متى يصدر قانون الرياضة، وما هي بنوده، لأن الوضع القانوني لمجلس إدارة الأهلي الحالي أنه معين لمدة عام، فهل سيتم مد فترته، إذا لم يصدر قانون الرياضة".