القيعي: واقعة باسم مرسي وسعد سمير؟ سلوك إجرامي

انتقد عدلي القيعي مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي واقعة اعتداء باسم مرسي مهاجم الزمالك على سعد سمير بدون كرة في مباراة نهائي كأس مصر.

وقال القيعي خلال استضافته بقناة "سي بي سي": "هذا ضرب متعمد وليس التحام طبيعي وفقا للمسافة بين اللاعبين، وبسبب واقعة مشابهة في كأس العالم تم تغيير قانون كرة القدم".

وأوضح: "هناك فارق بين التهور والتعمد، فالقانون يعاقب الحالتين، ولكن ما حدث يندرج تحت بند العقلية الإجرامية".

وتساءل القيعي: "هل ما حدث في هذه اللعبة موقف شخصي بين باسم وسعد، ولا فكرة وليدة لدى مهاجم الزمالك لهد مدافع الأهلي أم أنها تعليمات من الجهاز الفني للزمالك؟".

وواصل: "في الحقيقة، لا أجد تفسيرًا واضحًا لما حدث، وكيف يتغاضى الحكم عن لعبة بهذه الوضوح، فهي غيرت مسار المباراة، لان اللاعب استفاد وسجل هدفين، فالحكم كافأه".

واختتم: "أعتقد أنه إذا تعرض باسم مرسي للطرد، لم يكن أحدًا من مسؤولي الزمالك اعترض على ذلك، واللاعب نفسه راجع حساباته عقب اللقاء".