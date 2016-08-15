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القيعي: واقعة باسم مرسي وسعد سمير؟ سلوك إجرامي

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القيعي: واقعة باسم مرسي وسعد سمير؟ سلوك إجرامي القيعي: واقعة باسم مرسي وسعد سمير؟ سلوك إجرامي

انتقد عدلي القيعي مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي واقعة اعتداء باسم مرسي مهاجم الزمالك على سعد سمير بدون كرة في مباراة نهائي كأس .

وقال القيعي خلال استضافته بقناة "سي بي سي": "هذا ضرب متعمد وليس التحام طبيعي وفقا للمسافة بين اللاعبين، وبسبب واقعة مشابهة في كأس العالم تم تغيير قانون كرة القدم".

وأوضح: "هناك فارق بين التهور والتعمد، فالقانون يعاقب الحالتين، ولكن ما حدث يندرج تحت بند العقلية الإجرامية".

وتساءل القيعي: "هل ما حدث في هذه اللعبة موقف شخصي بين باسم وسعد، ولا فكرة وليدة لدى مهاجم الزمالك لهد مدافع الأهلي أم أنها تعليمات من الجهاز الفني للزمالك؟".

وواصل: "في الحقيقة، لا أجد تفسيرًا واضحًا لما حدث، وكيف يتغاضى الحكم عن لعبة بهذه الوضوح، فهي غيرت مسار المباراة، لان اللاعب استفاد وسجل هدفين، فالحكم كافأه".

واختتم: "أعتقد أنه إذا تعرض باسم مرسي للطرد، لم يكن أحدًا من مسؤولي الزمالك اعترض على ذلك، واللاعب نفسه راجع حساباته عقب اللقاء".

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