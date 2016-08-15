أخبار عاجلة

بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل -
السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع -
بالصور: كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية" -
زميلة العميد نجوي مبروك عليكي الشهادة يا غاليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير في الجول - ساعات تحسم مصير يول مع الأهلي.. بين الوداع أو الاستمرار لفترة

Google+ Print
تقرير في الجول - ساعات تحسم مصير يول مع الأهلي.. بين الوداع أو الاستمرار لفترة تقرير في الجول - ساعات تحسم مصير يول مع الأهلي.. بين الوداع أو الاستمرار لفترة

ساعات وتظهر شمس يوم الاثنين.. وهو اليوم الذي يتحدد فيه مصير الهولندي مارتن يول في تدريب الأهلي والذي أثيرت الشكوك حوله خلال الساعات الأخيرة.

فالأهلي تأكد من ضياع آماله في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما انتصر الوداد المغربي على أسيك الإيفواري 2-1 ضمن الجولة الخامسة (طالع التفاصيل).

خسارة كأس على يد الزمالك قبل أيام ثم الخروج من دوري أبطال إفريقيا جعل عددا كبيرا من جماهير الأهلي يطالب بإبعاد المدرب الهولندي عن القلعة الحمراء.

الأراء داخل مجلس إدارة الأهلي منقسمة بين ضرورة التخلي عن يول مع إيجاد بديل له سريعا، أو التمسك به وإعطاء الفرصة كاملة له، خاصة وأنه لم يبدأ الموسم الماضي مع الفريق ولم يختار جهازه الفني كاملا.

نعم ليول؟

المدرب الهولندي خرج يوم الأحد ببيان أوضح فيه وضعه مع الأهلي والذي لا يرضيه على حد قوله (طالع التفاصيل).

جاء ذلك بعد أن أكد مصدر في مجلس إدارة الأهلي أن الهولندي سيقود تدريبات الفريق يوم الثلاثاء بعد الراحة السلبية التي حصل عليها عقب التعادل أمام زيسكو الزامبي والذي فتح باب الحديث عن رحيله. (طالع التفاصيل)

من ناحيته، أكد إبراهيم عبد الله مترجم مارتن يول ما قاله المصدر عن أن المدرب الهولندي ينوي قيادة تدريبات الفريق بشكل عادي يوم الثلاثاء (طالع التفاصيل).

"تم تحريف تصريحات مارتن يول.. لم يقل طاهر طالبني بالفوز بالدوري فقط"

لا ليول؟

اتجاه قوي في الأهلي للتخلي عن يول داخل الأهلي، ولكن من البديل، هل تتخلى القلعة الحمراء عن الرجل الهولندي وتبدأ رحلة البحث عن بديل، أم يبقى حتى الاتفاق مع بديله.

خبر في الجول – كيف يفكر مجلس الأهلي في رحيل يول.. وموقف حسام البدري

تقرير في الجول – ماذا لو رحل يول.. 5 مرشحين قد يخلفوا الهولندي في الأهلي

في النهاية فأن الأمر يظل مفتوحا لكل الاحتمالات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير

قائد الجيش الثالث: المصريون نسيج واحد ودورنا توفير مناخ آمن لمزاولة المعتقدات الدينية.. (صور)

قائد الجيش الثالث: المصريون نسيج واحد ودورنا توفير مناخ آمن لمزاولة المعتقدات الدينية.. (صور)

السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... الشيوخ هم من يقودون مصر حالياً

السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... الشيوخ هم من يقودون مصر حالياً

"جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مصري من تونسية

"جواز بقرار جمهوري".. السيسي يوافق على زواج مصري من تونسية