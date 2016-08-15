تقرير في الجول - ساعات تحسم مصير يول مع الأهلي.. بين الوداع أو الاستمرار لفترة

ساعات وتظهر شمس يوم الاثنين.. وهو اليوم الذي يتحدد فيه مصير الهولندي مارتن يول في تدريب الأهلي والذي أثيرت الشكوك حوله خلال الساعات الأخيرة.

فالأهلي تأكد من ضياع آماله في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما انتصر الوداد المغربي على أسيك الإيفواري 2-1 ضمن الجولة الخامسة (طالع التفاصيل).

خسارة كأس مصر على يد الزمالك قبل أيام ثم الخروج من دوري أبطال إفريقيا جعل عددا كبيرا من جماهير الأهلي يطالب بإبعاد المدرب الهولندي عن القلعة الحمراء.

الأراء داخل مجلس إدارة الأهلي منقسمة بين ضرورة التخلي عن يول مع إيجاد بديل له سريعا، أو التمسك به وإعطاء الفرصة كاملة له، خاصة وأنه لم يبدأ الموسم الماضي مع الفريق ولم يختار جهازه الفني كاملا.

نعم ليول؟

المدرب الهولندي خرج يوم الأحد ببيان أوضح فيه وضعه مع الأهلي والذي لا يرضيه على حد قوله (طالع التفاصيل).

جاء ذلك بعد أن أكد مصدر في مجلس إدارة الأهلي أن الهولندي سيقود تدريبات الفريق يوم الثلاثاء بعد الراحة السلبية التي حصل عليها عقب التعادل أمام زيسكو الزامبي والذي فتح باب الحديث عن رحيله. (طالع التفاصيل)

من ناحيته، أكد إبراهيم عبد الله مترجم مارتن يول ما قاله المصدر عن أن المدرب الهولندي ينوي قيادة تدريبات الفريق بشكل عادي يوم الثلاثاء (طالع التفاصيل).

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لا ليول؟

اتجاه قوي في الأهلي للتخلي عن يول داخل الأهلي، ولكن من البديل، هل تتخلى القلعة الحمراء عن الرجل الهولندي وتبدأ رحلة البحث عن بديل، أم يبقى حتى الاتفاق مع بديله.

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في النهاية فأن الأمر يظل مفتوحا لكل الاحتمالات.