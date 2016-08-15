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باحث أثرى: المسلمون أبرياء من تهمة التعدى على دير سانت كاترين

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باحث أثرى: المسلمون أبرياء من تهمة التعدى على دير سانت كاترين باحث أثرى: المسلمون أبرياء من تهمة التعدى على دير سانت كاترين

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال الدكتور عبدالرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بسيناء والوجة البحرى، فى تصريحات صحفية، إن علماء الغرب اعتبروا أن بناء جامع الوادى المقدس طوى داخل أشهر أديرة العالم وهو دير سانت كاترين ظاهرة غريبة وقد أبهرت الشرق والغرب ونظر إليها مؤرخى الغرب بشئ من الدهشة والاستغراب والروعة ونسجوا حوله الكثير من الخرافات.

 
> وأضاف : مؤرخو الغرب من المسيحيين شاهدوا الجامع أثناء رحلتهم المقدسة إلى القدس عبر دير سانت كاترين وأبدوا عظم إعجابهم بالتسامح بين الأديان فى ومنهم ليوناردو فرسكويالدى الذى زار الدير عام 1384م وأن شدة الانبهار بهذه الظاهرة دعت بعضهم لنسج حكايات خرافية حول بناء الجامع كلها مغالاطات تاريخية ليقللوا من شأن هذا التسامح وهى ربط بناء الجامع بحادثة تعدى على الدير ليس لها أى أساس تاريخى أو أثرى لدرجة أن كل من ذكر هذه القصة بدأها بكلمة طبقاً للحديث المتواتر بين شخص وآخر بمبدأ بيقولوا.

 

وتابع ريحان: المؤرخ جالى ذكر فى كتابه الذى نشر فى كتاب له عام 1985 عنوانه " سيناء ودير سانت كاترين " ناقلاً عن الكاتب نعوم شقير صاحب موسوعة تاريخ سيناء الذى كتبها عام 1916 قصة ليس لها سند أثرى وهى أن الحاكم بأمر الله أراد أن يهدم الدير ولكن الرهبان أخبروه أن به جامع وقاموا ببناء الجامع بسرعة داخل الدير لحماية الدير وقد نقل نعوم شقير هذا الكلام من أحاديث متواترة دون أن يتحقق من الأصل وقيل له أنها موجودة بكتاب بمكتبة الدير يسمى (تاريخ السنين فى أخبار الرهبان والقديسين) وهذا الكتاب ليس له وجود لا فى مكتبة الدير ولا فى آى مكان آخر أى الأصل الذى نقل عنه الجميع غير موجود ونقل عن هذا المؤرخ الكثير من مؤرخى الغرب والشرق بمبدأ بيقولوا.

 

وقال : تكذّب الأدلة الأثرية الدامغة كل هذه الافتراءات وتؤكد أن الجامع لم يبنى أصلاً فى عهد الحاكم بأمر الله بل بنى فى عهد الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله عام 500هـ 1106م والدليل الأثرى الأول هو وجود كرسى شمعدان من الخشب داخل الجامع عليه نص كتابى من عهد الإنشاء فيه اسم منشئ الجامع وهو أبى المنصور أنوشتكين الأمرى نسبة إلى الخليفة الآمر بأحكام الله الذى بنى هذا الجامع وثلاثة جوامع أخرى أحدهم فوق جبل موسى موجود حتى الآن على ارتفاع 2242م فوق مستوى سطح البحر والآخران بوادى فيران أحدهما فوق جبل الطاحونة بوادى فيران على ارتفاع 886م فوق مستوى سطح البحر.

 

واشار مدير البحوث الاثرية أما الدليل الأثرى الثانى فهو نص كتابى محفور على واجهة منبر الجامع بالخط الكوفى يؤكد أن بناء الجامع كان فى عهد الآمر بأحكام الله الموجود اسمه بهذا النص وتاريخ الإنشاء واسم منشئ هذا المنبر المخصص للجامع وهو الأفضل بن بدر الجمالى عام 500هـ وقد بنى الجامع داخل الدير ثمرة العلاقات الطيبة بين المسلمين والمسيحيين التى بلغت ذروتها فى العصر الفاطمى ليصلى فيه قبائل سيناء ومنهم قبيلة الجبالية نسبة لجبل موسى والمختصين بأمور الدير وكذلك القبائل خارج الدير كما أن حب الفاطميين لإنشاء المساجد فى الأماكن المباركة دفعهم لإنشاء هذا الجامع بالوادى المقدس طوى .


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