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"المحامين" بالإسكندرية تطلق برنامجا لتأهيل الشباب لتولى المناصب القيادية

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"المحامين" بالإسكندرية تطلق برنامجا لتأهيل الشباب لتولى المناصب القيادية "المحامين" بالإسكندرية تطلق برنامجا لتأهيل الشباب لتولى المناصب القيادية

>الإسكندرية – أسماء على بدر

قال أشرف عبد المنعم عوض رئيس الاتحاد العام لشباب محامى بالإسكندرية، إن نقابة المحامين بالإسكندرية تطلق برنامجا تدريبيا للشباب للتأهيل لتولى المناصب القيادية والتنفيذية وخوض انتخابات المحليات، بالتعاون مع مؤسسة القادة والهيئة العامة للاستعلامات، والتى تبدأ اليوم ولمدة 4 أيام.

 

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن البرنامج التدريبى فى إطار البروتوكول الموقع بين نقابة المحامين ومؤسسة القادة، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى تدريب المحامين على تولى المناصب القيادية والتنفيذية بالدولة وذلك فى جميع المحافظات.


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