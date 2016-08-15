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فيصل بن خالد يؤدي صلاة الميت على العريف السلولي في بيشة

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أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ظهر أمس صلاة الجنازة بمدينة بيشة بمنطقة عسير على العريف مذهل السلولي الذي تعرض ليد الغدر بعد أن دهسه متعمداً أحد الجناة ثم أجهز عليه بآلة حادة طعناً حتى فارق الحياة إثر خروجه من صلاة الظهر بمسجد حي العزيزية.

ونقل أمير المنطقة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- داعياً الله في معرض حديثه في ديوان العزاء أن يحفظ هذا الوطن وأهله من كل مكروه وأن يتقبل هذا الشهيد وشهداء الوطن شهداءً عن دينهم وأوطانهم وشعبهم وأن يحفظ للوطن الغالي أمنه وأمانة في ظل قيادة راشدة حكيمة برعاية واهتمام وقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي العهد، مؤكداً أن للوطن دروعاً حصينة بعد الله من رجال أمنه البواسل.

وأدى مع أمير منطقة عسير صلاة الميت عدداً من المسؤولين ومنهم مدير دوريات الأمن بالمملكة اللواء صالح بن عبدالله الصالح ومحافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبره ومديري الإدارات المدنية والعسكرية بالمنطقة وجموع غفيرة من المواطنين.

إلى ذلك، التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد في قاعة الأمير فيصل بن خالد بمحافظة بيشة أمس، المسؤولين ومديري الإدارات الحكومية ومشايخ القبائل والأهالي.

ورحب محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبره بسمو أمير المنطقة، مثمناً زيارته للمحافظة ونقله تعازي القيادة الرشيدة لذوي العريف مذهل السلولي، مؤكداً أن زيارته دليلاً واضحاً على اهتمام القيادة بأبنائها ومعايشتهم أحزانهم. ورفع ابن سبرة باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه، وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ، ولأمير منطقة عسير على متابعتهم وحرصهم الدائم للمشاركة مع ذوي الشهداء عزائهم.

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أمير عسير معزياً في الشهيد السلولي

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.. ويحتضن أحد أبنائه

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