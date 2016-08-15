ضبط عشرة إيرانيين حاولوا التسلل للكويت بحراً

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أمس عن إلقائها القبض على عشرة متسللين إيرانيين حاولوا الدخول إلى البلاد عن طريق البحر على ساحل منطقة أبو الحصانية.

وأوضحت إدارة الإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي أن المتسللين رصدوا من قبل المنظومة الرادارية للإدارة العامة لخفر السواحل حيث كانوا يستقلون طراداً للوصول إلى ساحل منطقة أبو الحصانية.

وأفاد أن زوارق خفر السواحل سارعت إلى مطاردتهم وصولا إلى الشاطئ حيث ضبطت قائد الطراد الذي اعترف أن بقية المتسللين الذين كانوا برفقته قد نزلوا إلى الساحل.

وأشار البيان إلى أن أحد المتسللين أصيب خلال مقاومته رجال الأمن بعد أن رفض الامتثال لأوامرهم، مؤكداً أنه تم إحالة جميع المضبوطين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية.