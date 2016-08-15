الأمن الإيراني يعتقل نشطاء أحوازيين بطريقة تعسفية

نفذت قوات الأمن الإيرانية حملة مداهمات واعتقالات عشوائية بحق عدد من النشطاء الأحوازيين وذلك في أنحاء متفرقة من مدينتي الأحواز العاصمة وكوت عبد الله.

وأوضحت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز "أحوازنا" في بيان صحافي زودت الـ"الرياض" بنسخة منه أمس: "بأن قوات كبيرة من الحرس الثوري وجهاز المخابرات الإيرانية داهمت حي الثورة خلال الأيام الماضية واعتقلت خمسة نشطاء أحوازيين ونقلتهم إلى أماكن مجهولة وهم، ماجد كريم الزهيري 22 عاماً، وتم اعتقاله في يوم 2 أغسطس الجاري، محمد رستم الساري واعتقل في يوم 8 أغسطس الجاري، وباسم ثامر الحيدر واعتقل في يوم 8 أغسطس الجاري، ورياض جاسم البتراني 22 عاماً، ووليد هليجي العبيداوي 20 عاماً".

وأضافت الحركة بأن قوات الاحتلال الإيرانية داهمت كذلك حفل زفاف في حي المجد بمدينة كوت عبدالله شرق الأحواز العاصمة في يوم 10 أغسطس الجاري واعتقلت ثلاثة مواطنين ونقلتهم إلى مخفر دستغيب وهم يوسف حداد الزرقاني 24 عاماً، وعلي حداد الزرقاني 28 عاماً، وشاكر سالم الزرقاني 27 عاماً، وتم نقل المعتقلين إلى سجن سبيدار الواقع في مدينة الأحواز العاصمة واشترطت إيداع وثائق مالية لدى المحكمة حتى يتم الإفراج عنهم. وبينت الحركة بأن المحكمة اشترطت إيداع مبلغ ثلاث مئة مليون ريال قرابة 8500 دولار على كل من علي حداد وشقيقة يوسف، كما اشترطت رهن وثيقة تقدر بمليار ريال قرابة 28 ألف دولار على المواطن الأحوازي شاكر سالم.

وفي هذه الأثناء طالب ناشطون أحوازيون الدكتور أحمد شهيد المقرر الأممي الخاص بملف الدولة الفارسية في مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الأخرى بالضغط على الدولة الفارسية للكف عن الجرائم التي ترتكبها ضد المواطنين الأحوازيين.