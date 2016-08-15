بالفيديو - رسميا.. الأهلي يودع دوري أبطال إفريقيا بفوز قاتل للوداد على أسيك

أنتهت رسميا آمال الأهلي في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عندما انتصر الوداد المغربي على أسيك الإيفواري 2-1 يوم الأحد.

حل أسيك ضيفا على الوداد ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا، والتي شهدت تعادل الأهلي مع زيسكو 2-2.

ورفع الوداد رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، ويلاحقه زيسكو بثماني نقاط ثم الأهلي بخمس نقاط، وأسيك بأربع نقاط.

يلعب الأهلي مع أسيك في الجولة الأخيرة، وحتى لو فاز ورفع رصيده إلى ثماني نقاط، وتساوى مع زيسكو، سيتأهل الفريق الزامبي بأفضلية المواجهات المباشرة مع الشياطين الحمر.

فقد انتصر زيسكو على الأهلي 3-2 في زامبيا، وتعادل 2-2 في السويس، لتصبح مواجهة الأهلي مع أسيك في الجولة الأخيرة مجرد تحصيل حاصل.

وتقدم عبد العظيم خضروف للوداد في الدقيقة 59 قبل أن يتعادل ذاكري بهدف صاروخي بعدها بعشر دقائق.

وسجل فابريس أونداما الهدف الذي نصر الوداد وبدد آمال الأهلي في الدقيقة 90.

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