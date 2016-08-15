أخبار عاجلة

بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل -
السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع -
بالصور: كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية" -
زميلة العميد نجوي مبروك عليكي الشهادة يا غاليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مفاجأة : زواج النجمة رشا مهدي على شاطىء مراسي

Google+ Print

الأحد 14-08-2016 23:40

بدون مقدمات ولا تجهيزات خاصة، وبعد يوم واحد فقط من احتفالها بعيد ميلادها، تزوجت النجمة رشا مهدي بالأمس من رجل الأعمال المقيم بالسعودية محمد ياسين وسط عدد محدود جدا من نجوم الفن الذين تصادف وجودهم على شاطىء قرية مراسي بالساحل الشمالي.

حفل الزفاف أقيم على شاطىء البحر مباشرة وارتدت العروس فستانا أقرب لفساتين الزفاف ولكن بدون الطرحة المعتادة، وتواجد في الحفل الفنانة مها أحمد والممثل أحمد السعدني، والفنان الكوميدي شيكو، ولم تعلن رشا الخبر ولكنها تركت المهمة لنجوم الفن الذين زفوا الخبر مع صور الحفل البسيط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي