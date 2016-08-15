مفاجأة : زواج النجمة رشا مهدي على شاطىء مراسي

بدون مقدمات ولا تجهيزات خاصة، وبعد يوم واحد فقط من احتفالها بعيد ميلادها، تزوجت النجمة رشا مهدي بالأمس من رجل الأعمال المقيم بالسعودية محمد ياسين وسط عدد محدود جدا من نجوم الفن الذين تصادف وجودهم على شاطىء قرية مراسي بالساحل الشمالي.

حفل الزفاف أقيم على شاطىء البحر مباشرة وارتدت العروس فستانا أقرب لفساتين الزفاف ولكن بدون الطرحة المعتادة، وتواجد في الحفل الفنانة مها أحمد والممثل أحمد السعدني، والفنان الكوميدي شيكو، ولم تعلن رشا الخبر ولكنها تركت المهمة لنجوم الفن الذين زفوا الخبر مع صور الحفل البسيط.