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رغم خوفه.. حفل ناجح لصابر الرباعي بمهرجان قرطاج

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الإثنين 15-08-2016 00:35

أحيا الفنّان التونسي صابر الرباعي ليلة السبت 13 أغسطس حفلاً فنيّاً ساهراً ضمن فعاليّات مهرجان قرطاج الدولي .
وتزامن حفل صابر الرباعي مع احتفال تونس بعيد المرأة وحضر الحفل بهذه المناسبة رئيس التونسي الحبيب الصيد وعدد من الوزراء.
وشهد الحفل اقبالاً جماهيريّاً كبيراً. فقد غصّت المدارج بالمتفرجين واضطّر عدد كبير منهم لقضاء السهرة وقوفاً. وكان صابر قد عبّر قبل الحفل عن خوفه من عدم إقبال الجمهور بسبب غلاء التذاكر ويبدو أن مخاوفه لم تكن في محلّها. إذ كان الحفل ناجحاً جماهيريّاً.
وعرف الحفل تفاعلاً كبيراً من طرف الجمهور مع صابر الرباعي الذي فضّل أن يغني من قديمه والذي يحفظه الجمهور عن ظهر قلب مثل أغنية "شارع الغرام ". وقال صابر الرباعي أنّها تذكّره بأوّل قصّة حبّ عاشها عندما كان مراهقاً.

كما غنّى صابر الرباعي مجموعة من أغانيه التونسيّة فألهب المدارج.
وكما أعلن قبل الحفل استضاف صابر الرباعي في الجزء الأخير من السهرة الفنّان الشابّ حمزة الفضلاوي مشترك برنامج "ذا فويس" وفسح له المجال ليغنيّ بمفرده في البداية ثمّ غنيا معاً أغنية لصابر الرباعي.

وفي بداية السهرة أثنى صابر بنبرة فيها عتاب وألم على جمهوره مشدّداً على الحبّ المتبادل معه وقال "لا يمكن لأيّ كان أن يشكّك في محبّتنا لبعضنا" وتوجّه صابر الرباعي كذلك بالشكر للصحافيين الشرفاء على حدّ قوله الذين لا يسيئون لصورة بلدهم. وكان صابر الرباعي قد تعرّض في الفترة الأخيرة لحملة شرسة من الانتقادات في الصحافة التونسيّة وفي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رفضه السماح بنقل حفله مباشرة على التلفزيون وبسبب عدم قبوله تخفيض أجره في مهرجان قابس الدولي(قابس محافظة جنوب تونس).
وتراجع صابر الرباعي عن قراره بعدم السماح بنقل الحفل على التلفزيون التونسي قبل ساعات من انطلاق السهرة.

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سيدتي

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