وكالة شؤون المسجد النبوي تنظم ورشة عمل لـ«خدمات التطبيقات الذكية»

عقدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة تقنية المعلومات ورشة عمل تضمنت (دراسة لخدمات التطبيقات الذكية) وذلك لتجهيز متطلبات إطلاق الخدمات عبر التطبيق الذكي ودراسة المعوقات.

أوضح ذلك مدير إدارة تقنية المعلومات بالوكالة ماجد بن أحمد المزيني، مبيناً أن الورشة شملت تقديم عناصر خدمية لكل من إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين وإدارة مكتبة المسجد النبوي وإدارة السقيا وذلك لتوفير البنية التحتية لكافة الخدمات التقنية والعلمية والتوجيهية والإرشادية وإدارة الأعمال بحيث يسهل تقديم الخدمات على معظم وسائل التقنية الحديثة، من خلال تمكين إدارة المحتوى المعلوماتي للإدارات المعنية ليسهل نقل المعلومات الصحيحة للزوار ورواد الشبكة بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في الرقي بالخدمات بالمسجد النبوي الشريف.