أولياء أمور طلاب المدرسة المغلقة في جدة يلجؤون لـ «التعليم» ويتظلمون أمام المحكمة

لجأ عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات المتضررين من إغلاق مدرسة أهلية في محافظة جدة وتسريح أكثر من 1200 طالب وطالبة بسبب خلافات مالية بين ملاكها، إلى إدارة التعليم بالمحافظة للبحث عن مخرج، ومعرفة مصير أبنائهم؛ حيث تجمعوا في أروقة تعليم جدة، وعقدوا لقاء مع أحد مسؤوليها الذي طمأنهم باهتمام إدارته بمستقبل الطلاب من خلال وضع حلول عدة حول ذلك.

غير أن تلك الحلول لم ترضِ طموحات أولياء الأمور؛ حيث اتجهوا يوم أمس، لتسجيل شكوى أمام المحكمة الإدارية بمحافظة جدة للتظلم من قرار إغلاق المدرسة الأهلية، لاسيما وأن هناك "حارسا قضائيا" يدير شؤون المدرسة عيّن من المحكمة نفسها.

وكشف عدد من أولياء أمور الطلاب الذين التقوا مسؤول تعليم جدة يوم أمس لـ"الرياض"، أن إدارة التعليم وضعت حلولا من ضمنها إحضار مخالصات مالية من المدرسة المغلقة، وتسليمها لإدارة التعليم الأهلي بجدة لاستلام ملفات أبنائهم وتسجيلهم في مدارس أخرى.

وأضحوا أنهم تقدموا بشكوى إلى المحكمة الإدارية بجدة للنظر في قضية إغلاق المدرسة، مشيرين إلى أن المحكمة وجهتم بالذهاب إلى الحارس القضائي للنظر في مطالبهم، خصوصاً وأنه تم تعيينه لتولي إدارة المدرسة حتى انتهاء القضية.

وأكد إسماعيل صدقي أن الطلاب المسجلين في المدرسة المغلقة يواجهون مشكلة كبرى في عدم وجود مدارس تحتويهم في العام الدراسي المقبل، موضحاً أنهم ذهبوا إلى تعليم جدة لإيجاد حلول لهم تكفل عدم تعطل أبنائهم، وانتظامهم على مقاعد الدراسة دون تأخير.

وأضاف أنه تم مناقشة سحب ملفات الطلاب من قبل وزارة التعليم، وعدم تسليمها لأولياء الأمور دون سبب معين، مؤكداً أنهم سيطرقون كل الأبواب لبحث مصير أبنائهم.

إلى ذلك أشار ياسر العقباوي أنه ومع قرب بدء الموسم الدراسي الجديد أجتمع عدد من أولياء أمور الطلاب المغلقة مدرستهم، وقرروا بحث المشكلة من خلال التوجه إلى إدارة تعليم جدة، إلا أنهم فوجئوا بحلول طرحت لم تكن مرضية لهم؛ حيث قرروا التوجه للمحكمة الإدارية بجدة كونها المرجع الرئيسي لملف القضية التي لاتزال تنظره.

وأوضح أنه سيكون هناك تطورات خلال الأيام المقبلة يتم من خلالها حل المشكلة التي تواجه الطلاب والطالبات، مشيراً إلى أنهم اجتمعوا أيضاً مع الحارس القضائي لبحث إمكانية إعادة فتح المدرسة، لاسيما وأن الحارس القضائي أبلغهم أنه لا يوجد قرار بإغلاقها.

وسبق أن أوضح المتحدث الرسمي في تعليم محافظة جدة عبدالمجيد الغامدي في تصريح لـ"الرياض"، أن قرار إغلاق المدرسة جاء وفق قرار صادر من وزارة التعليم بناءً على المخالفات التي رصدت عليها، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع الطلاب على المدارس العالمية بجدة بحسب رغبة أولياء أمورهم.

وكانت تفاصيل القضية التي عصفت بآمال الطلاب والطالبات، بدأت بعد دخول "الشريكتين" للمدرسة الأهلية (تحتفظ "الرياض" بأسمها) في خلاف صامت امتد لفترة طويلة قبل تصعيده إلى أروقة القضاء ممثلا بالمحكمة الإدارية في محافظة جدة بسبب حالة "إنكار" للشراكة من قبل إحدى الشريكتين؛ حيث تم عقد جلسات قضائية انتهت بالحكم لصالح الشريكة الأخرى بأحقيتها في الشراكة بعد تقديم جميع المستندات اللازمة أمام القضاء بحسب حديثها لـ"الرياض"، إلا أنه لم يحدث أي تقدم لحل المشكلة، في حين تم تعيين حارس قضائي لإدارة المدرسة حتى إنهاء القضية.

يذكر أن أولياء الأمور فوجئوا بإغلاق المدرسة دون سابق إنذار، وأبلغوا بأن جميع الملفات في حوزة وزارة التعليم، وتم التحفظ عليها، وإغلاق المدرسة حتى يتم إيجاد حل للقضية التي حكم فيها القضاء، لتبدأ معاناة أولياء أمور الطلاب والطالبات تتنقل من المدرسة إلى وزارة التعليم للحصول على ملفات أبنائهم لكن دون جدوى؛ حيث أكدوا أنهم فوجئوا بقرار إغلاق المدرسة دون سابق إنذار، لاسيما وأنه جاء قبل انطلاقة العام الدراسي، وهو ما سبب لهم مشكلة كبيرة في ظل عدم وجود مدارس لقبولهم، إضافة إلى أن ملفاتهم غير متوفرة حالياً بسبب سحبها من المدرسة.