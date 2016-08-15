رئيس وزراء البحرين: المملكة قلعة العرب الحصينة

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين بالدور الكبير الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في إحلال الأمن والاستقرار والدفاع عن القضايا العربية، مؤكداً أنها قوة رادعة وثقل سياسي واقتصادي جعلها القلعة الحصينة لكل العرب.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لعدد من السفراء في مملكة البحرين وكبار المسؤولين البحرينيين وصحفيين وإعلاميين، وفقاً لوكالة أنباء البحرين.

وأكد سموه أن دول مجلس التعاون والدول العربية تحب الخير والأمن والأمان لغيرها كما تريده لدولها، وتتطلع أن يُبادلها الجميع هذا الحرص على المصالح المشتركة وعلى إشاعة السلام والاستقرار.

وأشار إلى أن تطورات الأحداث في المنطقة يجب أن يتوازى معها إصرار إقليمي ودولي على مزيد من التنسيق على المستويات كافة، وأن يدفع الخطر الذي يحدق بالمنطقة نحو الإسراع بخطى التعاون كونه خياراً وحيداً لا بديل عنه لوقف التهديد الذي يستهدف الأمن والاستقرار والتنمية.