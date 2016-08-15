أخبار ليبيا..رئيس المجلس الرئاسى الليبى يعقد اجتماعا لمناقشة استكمال المصالحة

عقد رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، اجتماعًا بمقر المجلس فى طرابلس، بحضور عددٍ من الوزراء لمناقشة استكمال المصالحة بين مصراتة وتاورغاء.

وذكر مجلس بلدى تاورغاء - فى بيان صحفى مساء أمس الأحد - أن اجتماعا ضم أعضاء المجلس الرئاسى فتحى المجبرى وعبدالسلام كجمان، ووزيرة تمكين المرأة والمجلس البلدى بمصراتة والمجلس المحلى بتاورغاء، ورئيس لجنة الحوار عن مصراتة وتاورغاء، وذلك لمناقشة استكمال المصالحة بين مصراتة وتاورغاء.

من جانبها، تعهدت الحكومة بـ "تحمل المسؤولية لجبر الضرر وتهيئة تاورغاء وتحقيق العودة السلمية بالسرعة الممكنة حسب مسودة الاتفاق بين الطرفين".