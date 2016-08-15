لو بتعانى من تساقط الشعر.. 5 نصائح لعلاج المشكلة

تساقط الشعر من المشاكل التى يعانى منها الجميع، وتتكاثر على أرفف المحلات المنتجات التى تعد بحلول لهذه المشكلة ، ولكن النتائج دائما ليست مرضية للغاية ويقدم موقع "womanpretty" 5 نصائح صحية كفيلة بالقضاء على مشكلة تساقط الشعر بنسبة 80%:

1- تجنب أضرار الشمس

الشعر يتعرض لآشعة الشمس على مدار السنة ، لتترك الآشعة البنفسجية أثرها السىء على خصلات الشعر، ويكون الحل اللجوء إلى الترطيب السريع بالزيوت الطبيعية .

2- تنظيف الشعر بشكل خاطئ

من أسوأ العادات تنظيف الشعر بالماء الساخن، وأيضا يجب الحرص على اختيار نوع الشامبو لأنه ملىء بالمواد الضارة ، وبعد الغسل يجب تجفيف الشعر جيدًا وعدم تركه مبللا لأن هذا يضعف الخصلات ويؤدى إلى التقصف .

3- ربط الشعر بقوة

تحاول بعض الفتيات تمشيط الشعر بلملمة الخصل إلى أعلى وشدها بقوة شديدة ، مما يعرض الشعر إلى السقوط السريع وأحيانا يحدث الصلع الجزئى ، ويكون البديل عدم تضيق الربط وجعل الشعر على طبيعته .

4- نوع وسائد النوم

عند النوم يجب ترك الشعر منسدلا، ويكون نوع الوسائد ذات القماش السميك أو الجاف سببا كبيرا فى سقوط الشعر، وتكون الوسائد الحريرية الأفضل لأنها تسمح للشعر أن ينسدل عليها .

5- منتجات الشعر الطبيعية

عليك قراءة كل المكتوب على منتجات العناية بالشعر بكل دقة ، ويكون الاختيار للمنتجات التى تحتوى على مواد طبيعية ، كما أن الأقنعة التى تعد فى المنزل وتحتوى على " الحليب، البيض، الفواكة" تهتم بصحة الشعر.