"الاتحاد النسائي" يطلق منصة إلكترونية احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية

بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمنظمة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أطلق الاتحاد النسائي منصة إلكترونية احتفاء بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس الجاري.

وأعربت نورة أحمد خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام في تصريح لها بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية عن أملها بتعاون الجميع بالتفاعل مع هذا الحدث الهام والمشاركة في المنصة الإلكترونية التي تبشر بنجاح فكرة سمو الشيخة فاطمة بإطلاقها، حيث وصل عدد زوار المنصة في الأسبوع الأول من إطلاقها الى اكثر من 26 ألف زائر.

إن هذه المنصة الإلكترونية جاءت بهدف فتح قنوات تواصل مع المجتمع وإشراكهم في تطوير الخدمات المجتمعية التي تساعد في تمكين المرأة وتعزيز الخدمات المقدمة لها.

وذكرت السويدي أن توجيهات سمو الشيخة فاطمة (أم الإمارات) هي توفير كافة الإمكانيات لحث الجهات المجتمعية على المشاركة في الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الذي اطلقت عليه سموها هذا العام (المرأة والابتكار) وإنجاح هذا الاحتفال بتقديم كل ما يدعم المرأة الإماراتية ويمكنها من تطوير قدراتها وتفعيل مخزونها الابداعي في كل يفيد مجتمعها.

وأوضحت أن المنصة الإلكترونية تضم عدة أقسام أبرزها قسم لتوجيه المشاركين في المنصة كلمة شكر وتقدير لسمو الشيخة فاطمة (أم الإمارات) على دعمها ومساندتها لمسيرة تمكين المرأة وجعلها مبدعة في كل مجال. كما يضم القسم الثاني من المنصة الإلكترونية عرض الاستراتيجية الوطنية للابتكار للتعريف بملامح الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات في مجال الابتكار.

وأشارت مديرة الاتحاد النسائي إلى أنه سيتم من خلال المنصة الإلكترونية عرض نماذج رائدة من المبتكرات والمشاركة بها، وكذلك عرض الفعاليات التي تنظمها المؤسسات المتعددة بالدولة احتفاء بيوم المرأة الإماراتية.

وأشادت بمبادرة سمو الشيخة فاطمة في هذا المجال وحثت جميع المؤسسات المجتمعية على المشاركة الفعالة في هذا الاحتفال الكبير بيوم المرأة الإماراتية وبالمنصة الإلكترونية التي وجهت سمو الشيخة فاطمة بإطلاقها ليكون يوم ابتكار حقيقي للمرأة وإفساح المجال لها لإبراز جهدها ومخزونها الابداعي الكبير.

ودعت في ختام تصريحها الى تعاون الجميع في تعميم رابط المنصة الإلكترونية الذي وضعته إدارة تقنية المعلومات بالاتحاد النسائي www.ewd.ae والتفاعل مع الحدث واستخدام هاشتاق يوم المرأة الإماراتية «المرأة والابتكار» عبر بوابات التواصل الاجتماعي.