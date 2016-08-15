سلطان القاسمي يعتمد 335 منحة بكالوريوس في جامعة الشارقة

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة 335 منحة دراسية لدرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات التي تطرحها كليات جامعة الشارقة المختلفة للطلبة والطالبات، وذلك في مكرمة جديدة من مكارم سموه.

أعلن ذلك الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة خلال مداخلة له في برنامج البث المباشر بإذاعة الشارقة مساء أمس، مبيناً أن هذه المكرمة السخية شملت 335 طالباً وطالبة، كما تضمنت عدداً من الحالات الخاصة في مختلف التخصصات، وذلك للعام الدراسي 2016 – 2017 والذي سيبدأ في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وقال إن صاحب السمو حاكم الشارقة قد اعتمد من قبل 120 منحة دراسية لطلاب وطالبات الدراسات العليا، إضافة إلى تقديم المنح الدراسية الكاملة لجميع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف التخصصات، إضافة إلى اعتماده 600 منحة للطلبة والطالبات من هيئة كهرباء ومياه الشارقة، فكان نصيب جامعة الشارقة من تلك المنح 374 منحة، لافتاً إلى أن الإقبال كان كبيراً على جامعة الشارقة، فتم قبول 2500 طالب وطالبة في مختلف التخصصات حتى الآن، حيث بلغت نسبة القبول في جميع التخصصات 90 %، مبيناً أن بعض التخصصات تم إيقاف القبول فيها كالهندسة وخلافها لأن طاقة الاستيعاب فيها قد اكتملت.

نخب تدريسية

ولفت إلى أن إدارة الجامعة قد استقدمت عدداً كبيراً من النخب التدريسية في مختلف التخصصات من معظم دول العالم، وذلك تماشياً مع الخطط السديدة لصاحب السمو رئيس الجامعة، والدعم المتواصل من سموه، والذي تمثل في إنشاء المختبرات التقنية الحديثة، والاهتمام بالبحث العلمي الرصين، مبيناً أن هناك الكثير من البحوث التي تم نشرها في المجلات العالمية لطلبة الجامعة.

وأضاف النعيمي فيما يخص منح الهيئة، فقد وصلت القائمة الأولى وما تبقى متوقعاً وصوله خلال الأسبوع المقبل، كما أن هناك تواصلاً مع الهيئة بهذا الشأن، وأنه فيما يخص طلبة دبلوم القانون من حيث التجسير للبكالوريوس، فلم يعلن حتى الآن، وأنه في هذا الشأن لا بد من أخذ موافقة لجنة الأمناء بالجامعة حتى يتم اعتماد التجسير، لافتاً إلى أن اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة لتلك المنح الدراسية للطلاب والطالبات يؤكد حرص سموه على توفير أفضل الفرص التعليمية بما يساهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف التخصصات الفنية والإدارية.