البشمركة العراقية تطلق عملية لتطهير بعض القرى شرقى الموصل

قالت القوات الكردية العراقية إنها استعادت خمس قرى شرقى مدينة الموصل الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش، فى عملية انطلقت فى وقت مبكر أمس الأحد.

تهدف القوات الكردية المعروفة باسم قوات البيشمركة المدعومة من الولايات المتحدة إلى "تطهير عدة قرى أخرى" فى "واحدة من العديد من العمليات" التى من شأنها زيادة الضغط على التنظيم المتطرف، حسبما قال مجلس أمن إقليم كردستان فى بيان.

وصف العميد ديدوان خورشيد توفيق، من قوات البشمركة، العملية بأنها "مستمرة."

أظهرت لقطات لشبكة رودو التليفزيونية المحلية دخانا يتصاعد من قرية على مسافة وسيارات مدرعة تتحرك فى حقل. وذكر البيان أن المنطقة التى تم تطهيرها تبلغ مساحتها نحو 50 كيلومترا مربعا.

فى غضون ذلك، قالت وزارة الصحة العراقية إن النيران التى اجتاحت قسم الولادة فى مستشفى فى بغداد الأسبوع الماضى هى "جريمة" وليست حادثا، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.

وأدت النيران التى اندلعت فى مستشفى اليرموك فى العاصمة إلى مقتل 13 شخصا، بحسب بيان الوزارة.

أيضا أمس الأحد، وافق الرئيس العراقى فؤاد معصوم على عقوبة الإعدام شنقا بحق 36 شخصا فى مذبحة يونيو 2014 التى قتل فيها مئات من المجندين العسكريين قرب مدينة تكريت. وذبح تنظيم داعش، الجنود ودفنهم فى مقابر جماعية خلال تقدمه الخاطف فى أنحاء العراق ذلك الصيف.

وحققت القوات العراقية تقدما ثابتا ضد المتطرفين فى الأشهر الأخيرة، ولا تزال الموصل، ثانى أكبر مدينة عراقية، آخر معقل حضرى للتنظيم فى البلاد.