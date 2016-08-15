تعليم البحر الأحمر: وصول 60% من الكتب المدرسية..ومجموعات تقوية أول سبتمبر

قالت نورة كامل فاضل مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن الاستعداد للعام الدراسى الجديد تسير على قدم وساق، مؤكدا على وصول نسبة أكثر من 60 % من الكتب المدرسية داخل المخازن الخاصة بها.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": تجرى اليوم عملية خصر للديسكات داخل المدارس، لمعرفة هل هناك مدارس تحتاج لديسكات إضافية مع قدوم العام الدراسى الجديد من عدمه.

وأوضحت نورة أنه تم توفير الأنشطة داخل المدارس استعدادا للعام الجديد، وحركة التنقلات بين الإدارات المختلفة لسد العجز فى المدارس والتى أقرتها الوزارة بقرار وزارى رقم 202، موضحة أن حركة التنقلات لها شروط معينة أهمها اتباع الأقدمية فى المدارس، أى أن المدرس الأحدث والمنتدب للمادة يتم نقله لإدارة أخرى وبقاء الأقدم.

من ناحية أخرى أعلنت نورة فاضل عن بدأ عمل المجموعات الدراسية داخل المدارس فى الأول من سبتمبر المقبل، بواقع 45 جنيها تقريبا لـ8 حصص.