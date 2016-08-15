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مباشر - السوبر الإسباني.. برشلونة يتفوق في اشبيلية بهدفين

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مباشر - السوبر الإسباني.. برشلونة يتفوق في اشبيلية بهدفين مباشر - السوبر الإسباني.. برشلونة يتفوق في اشبيلية بهدفين

متابعة حية ومباشرة لكأس السوبر الإسباني بين برشلونة وإشبيلية.

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برشلونة خسر أول تغيير بإصابة جيرمي ماتيو في الدقائق الأولى ودخل في مكانه لوكاس دين.

ثم خسر برشلونة التغيير الثاني بإصابة أندريس إنيستا، واحتل دينيس سواريز مكان الإسباني الدولي.

لكن برشلونة لم يتأثر سلبا بالإصابات المبكرة وظل الفريق مسيطرا على مجريات الأمور حتى سجل الهدف الأول عن طريق لويس سواريز.

الهدف جاء من عرضية يسارية تسلمها بامتياز أردا توران وأهداها لسواريز حتى يقتنص التقدم على ارض اشبيلية.

بعد الهدف الأول تراجع برشلونة واعتمد على المرتدات حتى خطف الثاني عن طريق البديل منير الحدادي الذي دخل في مكان توران.

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