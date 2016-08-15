بالفيديو والأرقام - 5 أشياء تعلمناها من انطلاقة يونايتد مع مورينيو

زلاتان إبراهيموفيتش ليس صفقة استعراضية ولم يأت إلى مانشستر يونايتد ليبيع قمصانا فقط. هذا هو الدرس الأول الذي يظهر في انتصار الشياطين الحمر على بورنموث في افتتاحية الدوري الإنجليزي.

مانشستر قص شريط "عهد مورينيو" المدير الفني للشياطين بالفوز على بورنموث بنتيجة 3-1 في حفل شهد إحراز إبرا وواين روني وخوان ماتا للثلاثية.

ماذا نتعلم من المباراة الأولى؟ FilGoal.com ينقل أبرز ما تم تداوله في الصحف البريطانية وتحليلها للقاء:

1) إبراهيموفيتش ليس صفقة استعراضية

حين تعاقد يونايتد مع زلاتان إبراهيموفيتش ارتفعت بعض الأصوات تعارض الصفقة، تقول إن السويدي المعتزل دوليا لم يعد قادرا على اللعب بقميص فريق بحجم مانشستر.

إبرا لا يملك السرعة اللازمة لمجاراة إيقاع الدوري الإنجليزي. إبرا كان يلعب واقفا في مكانه مع باريس سان جيرمان ولا يمكن أن يفلح في مواجهة مدافعين أقوياء.

كل هذا قيل وفي النهاية سجل إبرا هدف فوز يونايتد على ليستر سيتي في كأس الدرع الخيرية، ثم أحرز أخر في مباراة بورنموث.

زلاتان أكد مبكرا أنه ليس هنا ليعتزل، بل لازال لديه ما يقدمه وسيكون نجما مهما لمشروع مورينيو إن استمر بهذه الوتيرة.

شاهد الهدف:

2) لا تمسحوا اسم ماتا أو فيلايني

قبل بداية الموسم كانت كل التقارير مجمعة على أن خوان ماتا سيخرج مطرودا من يونايتد على يد مورينيو كما فعلها المدرب البرتغالي من قبل في تشيلسي.

زاد هذه التقارير قوة أن مورينيو أشرك ماتا كبديل في الشوط الثاني من مباراة ليستر، ثم استبدله مجددا قبل نهاية اللقاء.

لكن مورينيو دفع بخوان ماتا أساسيا ضد بورنموث، ولم يفوت الإسباني الدولي الفرصة وسجل هدفا جيدا.

وقال مورينيو عن ماتا: "أنا أثق في خوان ليس فقط بسبب هدفه في بورنموث. لكني عملت معه 6 أشهر وأعرف جيدا أنه لاعب متميز. أعرف كل مميزاته وحتى مالا يستطيع فعله".

وتابع أنه يتوقع بقاء ماتا في يونايتد.

شاهدوا الهدف:

كذلك مروان فيلاني. كان مكروها من جانب قطاع كبير لجماهير مانشستر بحسب ما أكده مورينيو نفسه.

مورينيو صرح "نعم أعرف أن جماهير مانشستر لا تجمع على حب فيلايني. لكن لو قدم مروان أداء مشابها لما فعله اليوم أمام بورنموث في كل الموسم، أظن أن الجميع في يونايتد سيحبه".

مروان فيلايني قدم مباراة ممتازة، دفاعا كان ملتزما بموقعه ناحية اليمين ولم يخسر كرة هوائية واحدة أو التحاما مع لاعبي بورنموث.

شاهد أماكن تحرك مروان فيلايني في الملعب خلال مباراة بورنموث:

3) الدفاع أولا

مورينيو لم يخسر أي مباراة افتتاحية للدوري الإنجليزي في حياته. فاز في 7 وتعادل مرة واحدة فقط.

لماذا مورينيو يعرف كيف لا يخسر مباراة افتتاحي؟ انظروا إلى خطته في مباراة بورنموث ومانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد لعب مدافعا رغم أن خصمه ليس من بين كبار الدوري الإنجليزي طوال الـ40 دقيقة الأولى.

وقال مورينيو: "كنت أعرف أن بورنموث سيضغط مبكرا لأن لدى الفريق الكثير من اللاعبين الذين يمتلكون السرعة ويركضون مساحات كبيرة".

وتابع "لهذا كان ضروريا أن نلعب بخطوط متقاربة. وقد نجحنا في ذلك".

بداية المباراة تجعلنا نستعيد تصريحات مورينيو حين قاد تشيلسي في 2004 ووصف فريقه بالـ"النادي الدفاعي الممل".

جوزيه رد وقتها "تسلمت الفريق وهو يهاجم لكنه غير قادر على الاحتفاظ بتقدمه في أي مباراة يسجل فيها أولا".

وتابع "لعبنا بخطط دفاعية. كان الهدف هو جعل خصوم تشيلسي يشعرون أن التسجيل في مرمانا صعبا للغاية. هكذا تحولنا إلى فريق كبير".

ربما يكرر مورينيو الأمر نفسه الآن.

4) باييه صفقة ممتازة؟

ما ساعد مورينيو في اللعب بدفاع منظم هو الصفقة الجديدة ليونايتد إريك بايي.

اللاعب الإيفواري حصل على لقب الأفضل في المباراة أمام بورنموث بعدما ظهر بشكل ممتاز للقاء الثاني على التوالي.

مورينيو عقب "باييه لعب أمام بورنموث رغم أنه لم يتدرب سوى مرة واحدة خلال الاسبوع كله بسبب الإصابة".

وتابع "الجهاز الطبي والبدني في يونايتد تعامل بامتياز مع باييه وكانوا السبب الرئيسي في الجائزة التي فاز بها الليلة".

5) أين يلعب بوجبا؟

لا يعتقد أحد أن بول بوجبا سيجلس على مقاعد البدلاء بعدما دفع يونايتد 105 مليون يورو لجلبه من يوفنتوس.

لكن أين سيلعب بعد تألق أغلب اللاعبين أمام بورنموث ومن قبله ليستر؟

هناك كذلك هنريخ مختريان المنتقل ليونايتد من بروسيا دورتموند.

تقول صحيفة ميرور إن أندير هيرارا وواين رونا قد تتم التضحية بهما مع مرور الوقت لأجل بوجبا ومختريان.