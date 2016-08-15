ماركا: زيدان لن يستدعي رونالدو في افتتاح الليجا

قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لن يستدعي كريستيانو رونالدو نجم الفريق لقائمة الميرنجي في مباراة ريال سوسيداد.

ويلعب ريال مدريد خارج دياره أمام سوسيداد في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني في الـ19 من الشهر الجاري.

زيدان كان يأمل في تعافي رونالدو، لكن بعد تفكير قرر ألا يخاطر باللاعب الذي أصيب في ركبته خلال نهائي كأس أمم أوروبا 2016.

ويرغب زيدان في الاستوثاق من تعافي رونالدو حتى يدفع به في أولى مباريات ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة الثانية من الليجا ضد سيلتا فيجو يوم 27 أغسطس الجاري.

من جانبه ضاعف رونالدو حصصه التدريبية اليوم الأحد لرفع لياقته البدنية سريعا ليكون جاهزا مع هذا التاريخ.