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سواريز يسجل الهدف الأول لبرشلونة أمام أشبيلية فى ذهاب السوبر الإسباني

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سواريز يسجل الهدف الأول لبرشلونة أمام أشبيلية فى ذهاب السوبر الإسباني سواريز يسجل الهدف الأول لبرشلونة أمام أشبيلية فى ذهاب السوبر الإسباني

لويس سواريز_أرشيفية

سجل لويس سواريز، لاعب فريق برشلونة الإسبانى، الهدف الأول للفريق الكتالونى فى شباك مضيفه أشبيلية، بالدقيقة 55 من زمن المباراة المقامة بين الفريقين حاليا على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” معقل الأخير، فى ذهاب كأس السوبر الإسبانى.

ويخوض برشلونة كأس السوبر الإسبانى باعتباره بطلا للثنائية المحلية، حيث توج بالليجا وكأس الملك، فيما يشارك أشبيلية باعتباره وصيفا للكأس، حيث خسر الفريق الأندلسى أمام البلوجرانا بثنائية نظيفة فى المباراة النهائية.

يذكر أنه من المقرر أن يستضيف برشلونة مواجهة إياب كأس السوبر الإسبانى أمام أشبيلية، على ملعبه ووسط جماهيره بـ”كامب نو”، فى تمام الساعة الحادية عشر من مساء الأربعاء المقبل.

 

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