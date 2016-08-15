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رئيس الوزراء العراقي يبحث مع الأمن الوطني سير العمليات العسكرية ضد «داعش»

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رئيس الوزراء العراقي يبحث مع الأمن الوطني سير العمليات العسكرية ضد «داعش» رئيس الوزراء العراقي يبحث مع الأمن الوطني سير العمليات العسكرية ضد «داعش»

حيدر العبادي

ترأس القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مساء اليوم الأحد اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، حضره وزراء الخارجية إبراهيم الجعفري والدفاع خالد العبيدي والمالية هوشيار زيباري ورؤساء الجهزة الأمنية.

وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية وسير العمليات العسكرية في قواطع العمليات لتحرير الأراضي من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، إضافة إلى عرض مدى جاهزية منظومة الإبلاغ الإلكتروني عن الموقوفين في مشروع تكامل العدالة الجنائية.
> على صعيد آخر، كشف النائب العراقي عن “التحالف الوطني” حيدر المولى عن أن العبادي سيحضر جلسة مجلس النواب غدا الإثنين لتقديم السير الذاتية لثمانية مرشحين لشغل مناصب وزارية في حكومته.

وقال حيدر المولى، في تصريح صحفي، إن العبادي يطرح سير المرشحين الثمانية البدلاء عن الوزراء الذين قدموا استقالتهم, وهم: النفط والنقل والإعمار والإسكان والموارد المائية والصناعة والداخلية والتعليم العالي.

ومن المقرر أن يستكمل البرلمان غدا جلسة استجواب وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي ; حيث اتهم في الجلسة الأولى مطلع أغسطس الجاري رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواب آخرين بالابتزاز والفساد، ويصوت على مشروعي قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة اللذين يمهدان لتحقيق المصالحة الوطنية.

أ ش أ

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