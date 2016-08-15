أخبار عاجلة

بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل -
السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع -
بالصور: كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية" -
زميلة العميد نجوي مبروك عليكي الشهادة يا غاليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

أمانة التنظيم بحزب المصريين الأحرار بسوهاج تعقد اجتماعها التنظيمى الأول

Google+ Print

حزب المصريين الأحرار خلال اجتماعها التنظيمى الأول

حزب المصريين الأحرار خلال اجتماعها التنظيمى الأول

عقدت أمانة التنظيم بحزب المصريين الأحرار بسوهاج، إجتماعها التنظيمي اﻻول بمقر الحزب بمدينة سوهاج، وذلك بأشراف الاعلامي مصطفى سالم أمين الحزب، وعضو  مجلس النواب عن مركز طهطا، وبرئاسة عاطف ذكى امين التنظيم بسوهاج.

بدأ اﻻجتماع بالتعارف بين اعضاء الأمانة الجدد والتعريف بإختصاصات أمانة التنظيم حسب ﻻئحة التنظيم الاساسي للحزب، كما تم تحديد وتوزيع المسئوليات التنظيمية الموكلة ﻻعضاء الأمانة ليتولى كل منهم مسئولية تنفيذ اﻻختصاصات والتكليفات، هذا وناقش اﻻجتماع عدد من اﻻفكار واﻻراء لتطوير اﻻداء داخل الأمانة، بالأضافة إلى عرض لأختصاصات امانة التنظيم، ومن ناحية اخرى شهد اﻻجتماع عرض لأمانة التدريب والتثقيف،  وتناول التعريف بمبادئ وأهداف الحزب والبرنامج العام للحزب بالأضافة إلى عرض لمفهوم الليبرالية​.

unnamed (8) unnamed (9) unnamed (10) unnamed (6)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا