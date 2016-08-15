أمانة التنظيم بحزب المصريين الأحرار بسوهاج تعقد اجتماعها التنظيمى الأول

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عقدت أمانة التنظيم بحزب المصريين الأحرار بسوهاج، إجتماعها التنظيمي اﻻول بمقر الحزب بمدينة سوهاج، وذلك بأشراف الاعلامي مصطفى سالم أمين الحزب، وعضو مجلس النواب عن مركز طهطا، وبرئاسة عاطف ذكى امين التنظيم بسوهاج.

بدأ اﻻجتماع بالتعارف بين اعضاء الأمانة الجدد والتعريف بإختصاصات أمانة التنظيم حسب ﻻئحة التنظيم الاساسي للحزب، كما تم تحديد وتوزيع المسئوليات التنظيمية الموكلة ﻻعضاء الأمانة ليتولى كل منهم مسئولية تنفيذ اﻻختصاصات والتكليفات، هذا وناقش اﻻجتماع عدد من اﻻفكار واﻻراء لتطوير اﻻداء داخل الأمانة، بالأضافة إلى عرض لأختصاصات امانة التنظيم، ومن ناحية اخرى شهد اﻻجتماع عرض لأمانة التدريب والتثقيف، وتناول التعريف بمبادئ وأهداف الحزب والبرنامج العام للحزب بالأضافة إلى عرض لمفهوم الليبرالية​.