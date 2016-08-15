محمد عمارة: بيان المدير الفني للأهلي «هزيل»

طالب محمد عمارة، نجم الأهلي السابق، الهولندي مارتن يول، المدير الفني لفريق الكرة بالأهلي، بالرحيل، واصفا بيان اعتذاره لجماهير القلعة الحمراء بالـ«هزيل».

كان الهولندي مارتن يول، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، أصدر بيانا اليوم الأحد، لجماهير القلعة الحمراء يعتذر من خلاله على بعض الإخفاقات التي وقع فيها الفريق تحت قيادته.

> وقال «عمارة» خلال لقائه ببرنانج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، إن مجلس إدارة النادي الأهلي يتبع سياسات خاطئة تؤدي لتدمير فريق الكرة بالنادي، ضاربا مثالا على ذلك بصفقة لاعب الأهلي، جون آنطوي، مؤكدا حصول أحد أعضاء مجلس الإدارة بالنادي على مبلغ 200 ألف دولار عمولة.

وبدوره قال ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، إن مجلس إدارة النادي بقيادة المهندس محمود طاهر، وراء بيان الاعتذار المنسوب لمارتن يول، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي.

وحمل «ريان»، خلال لقائه بـ«يحدث في مصر»، مجلس إدارة النادي الأهلي مسئولية فشل فريق الكرة بالنادي، خاصة بعد الإخفاقات الكثيرة التي وقع فيها الفريق تحت قيادة الهولندي مارتن يول، وتمثلت آخرها في خسارة بطولة كأس مصر، وموقف الفريق السيء بدوري الأبطال الإفريقي.