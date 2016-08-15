“القابضة للمطارات” : توقيع أكبر صفقة إنشاء رادارات مع الجانب الروسي

أعلن المهندس إسماعيل أبو العز، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اليوم الأحد، أكبر صفقة في تاريخ الطيران المدني مع الجانب الروسي، لإنشاء 21 محطة ردارية ضمن مشروع “تغطية سماء مصر بالرادارات وجعل المجال الجوي أكثر أمنًا”.

وقال “أبو العز” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، إن صفقة الرادارات الروسية غير مسبوقة في تاريخ الطيران المدني المصري، وهي الأولى من نوعها، مشيرًا إلى أن العرض الذي قدمته الشركات الروسية هو الأفضل فنيًا وماديًا من بين العروض التي تلقتها الشركة.

وأضاف أنه من المقرر تركيب أول محطتي رادار اعتبارًا من ديسمبر المقبل، للبدء في تنفيذ خطة تم توضعها لتغطية سماء المحروسة بالرادارات ما يجعل المجال الجوي المصري من أكثر الأماكن أمنًا في العالم.