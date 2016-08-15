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إيران وكردستان العراق تتفقان على تأمين الحدود المشتركة ومنع قصفها

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إيران وكردستان العراق تتفقان على تأمين الحدود المشتركة ومنع قصفها إيران وكردستان العراق تتفقان على تأمين الحدود المشتركة ومنع قصفها

ارشيفية

اتفقت إيران وإقليم كردستان العراق على تأمين الحدود المشتركة من قبل الطرفين، والعمل لمنع حدوث اشتباكات مسلحة في المناطق الحدودية وإيقاف الأعمال العسكرية ضد إيران، مقابل أن تقوم طهران بوقف قصف المناطق الحدودية.

وقالت مصادر كردية إن وفدا من إقليم كردستان عاد إلى أربيل، اليوم الأحد، بعد زيارة لطهران استغرقت يومين، مضيفة أن ممثل حكومة كردستان في طهران ناظم عمر أكد التوصل لاتفاق حول إيقاف الأعمال العسكرية والقصف الموجه للقرى الحدودية الكردية.

كما أشار إلى أن الوفد الكردي رفيع المستوى برئاسة وزير داخلية الإقليم كريم سنجاري التقى، اليوم، مع رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

وتقصف القوات الإيرانية المناطق الحدودية المتاخمة لها بشكل متكرر بذريعة وجود مقرات تابعة لمقاتلي حزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (حدكا)، وطالبت حكومة كردستان العراق الجانب الإيراني بوقف القصف ودعت الجماعات الإيرانية المعارضة لعدم استخدام أراضي الإقليم لمهاجمة إيران.

أ ش أ

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