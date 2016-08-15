بالفيديو - كوفي: ' أنا مش حرامي.. ومرتضى رئيس كويس '

تحدث محمد كوفي مدافع الزمالك المعار إلى الاتفاق السعودي عن اتهامات مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض.

وكان مرتضى قد وصف كوفي بالسارق والمزور بعد قراره بفسخ تعاقده، قبل أن يعتذر كوفي عبر صفحته على فيسبوك مما جعل الاتفاق السعودي يستعيره من الزمالك مقابل 200 ألف دولار.

وقال كوفي في حواره مع قناة MBC متحدثا باللغة العربية: "خسارتنا من الأهلي برباعية نتيجة كبيرة لكنه فريق كبير، ونحن مازلنا في طور الإعداد بعد العودة من الدرجة الثانية".

وخسر كوفي أولى مبارياته ضد أهلي جدة برباعية مقابل هدف وشارك طوال اللقاء.

وأضاف ردا على سؤال أزمته مع رئيس الزمالك "أنا مش حرامي، والمستشار مرتضى رئيس كويس مش وحش ورئيس للزمالك أكبر نادي في إفريقيا وفريق عظيم".

وتابع "كان هناك أزمة بيني وبينه لكنها انتهت ولا أريد الحديث عنها لأنني لاعبا في الاتفاق أود التركيز فقط في الملعب".

وأتم "تراجعت عن اللجوء للفيفا وانتهى الأمر وديا ولن أرفع قضية ضد الزمالك".