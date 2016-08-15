حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 15 أغسطس 2016 مع ماغي فرح

توقعات ماغي فرح



برج الحمل

مهنياً: حافظ على أسرار العمل ولا تبح بها للغرباء، يوم مليء بالمفاجآت فكن مستعداً لكل متغيرات جديدة

عاطفياً: واجه الحبيب بما تعرف ولا تكن متكتماً، وعليك أن تفكر في مصلحته قبل أن تتخذ أي قرار يخص علاقتكما

صحياً: تستفيد من عطلتك السنوية للقيام برحلة للسير في أحضان الطبيعة وتسلق الجبال

برج الثور

مهنياً: كن حذراً جداً اليوم، قد يعاكسك الظرف ويولّد بعض الاحتكاكات المهنية على الأرجح، فلا تتهور في قراراتك وفكر منطقياً

عاطفياً: تجد اليوم الكثير من الحلول لمشاكل عالقة كنت تعانيها مع الشريك منذ مدة

صحياً: اتبع الارشادات الطبية بدقة، ولا تعرض نفسك كثيراً لأشعة الشمس

برج الجوزاء

مهنياً: قد تطرأ بعض المشكلات المالية أو الهواجس، لا تُقدم على عمل مرتجل، وحافظ على افكارك وآرائك في هذا اليوم

عاطفياً: إمنح الحبيب فرصة جديدة لتنجح علاقتك به على أمل أن تسير الأمور لاحقاً على خير ما يرام

صحياً: ممارسة تمارين رياضية خفيفة غير مرة في الأسبوع تعود بالفائدة على وضعك الصحي

برج السرطان

مهنياً: تبدو أمورك في العمل أكثر هدوءاً وتعرف كيف تتعامل معها وتجد الحلول للمشكلات العالقة



عاطفياً: مسؤوليات جديده تلقى على عاتقك تشعرك بالتعب، لكن هذا لا يمنعك من أن تكون إيجابياً في تعاملك مع الحبيب

صحياً: تنفعل جرّاء وضعك وتفقد السيطرة على أعصابك، فلا تضيّع نفسك في متاهات مجهولة النتيجة

برج الأسد

مهنياً: تربكك الحياة المهنية وتولّد صراعاً وازدواجية، قد تواجه منافسة مع زميل أو زميلة، وربما يدور صراع بينكما



عاطفياً: تصغي إلى تذمّر الشريك وتطلب تفسيراً، فيكون الأمر صعباً، ليس من السهل بت موضوع يبدو لك شائكاً جداً

صحياً: لا تجعل العمل يستحوذ على كامل اهتماماتك، وانتبه لصحتك جيداً

برج العذراء

مهنياً: تتمتع بنسبة ذكاء عالية، وهذه الميزة تمهّد لك الطريق لتحقيق النجاح في اتجاهاتك المتنوعة ولا سيما في العمل

عاطفياً: تتاح لك فرصة جيدة لإيجاد قواسم مشتركة مع الشريك، أو للقيام بخطوة إيجابية تجاهه، ويكون الحظ إلى جانبك

صحياً: إنتبه إلى وضعك الصحي الحرج وأقلع عن التدخين إذا أردت البقاء بصحة سليمة

برج الميزان

مهنياً: يحمل هذا اليوم وعداً صادقاً وخصوصاً إذا كنت من مواليد الدائرة الثالثة

عاطفياً: قد تقدم على قرار خطير يعيد الثقة إلى العلاقة، لكنك سرعان ما تكتشف أن المغرضين هم وراء محاولة زعزعة العلاقة بالشريك



صحياً: مارس الرياضة بلا تأخير، لأن ما تباشره يتطور جيداً ويفيدك على المدى المنظور

برج العقرب

مهنياً: قد تميل اليوم إلى توسيع رقعة نشاطاتك، المشاريع كثيرة والنشاط موجود والاستعداد على أتم ما يرام

عاطفياً: راقب جيداً ما يدور حولك فقد تكتشف حقائق حيرتك طويلاً وكادت تؤدي إلى المحظور

صحياً: إذا شعرت بأن حرارتك مرتفعة باستمرار، فلا تتردد في زيارة الطبيب لمعرفة السبب

برج القوس

مهنياً: لا تركّز على عمل واحد بل انتبه إلى جميع أعمالك وخصوصاً التفاصيل

عاطفياً: تبرهن عن تفاؤلك وتثير إعجاب الشريك بحبك للحياة وشغفك بها وتفانيك من أجله

صحياً: حاول أن تخفف بعض الشيء من المواجهات غير المجدية والعشوائية

برج الجدي

مهنياً: المثابرة من أبرز المميزات التي تتفرد بها بين الزملاء، فحاول أن تحافظ على هذه الميزة من أجل مستقبل واعد

عاطفياً: الاعتماد على الأحلام لا يكفي، فالشريك بحاجة إلى وقائع ملموسة ليبادلك الشعور نفسه

صحياً: نم باكراً وقم باكراً، وخصّص الوقت المناسب للتمارين الرياضية الصباحية

برج الدلو

مهنياً: تتحوّل أخطاء بعضهم إلى رصيد إضافي لمصلحتك، لكن يستحسن ألاّ تستغل الموقف فتخسر بعض الأصدقاء

عاطفياً: يحاول الشريك فتح قلبه لك لمعرفة الأسباب التي تدفعك إلى معاملته على غير المعتاد، لكن النتيجة سلبية من قبلك

صحياً: قد تسبب لنفسك المآسي اذا لم تضبط أعصابك وجموحك

برج الحوت

مهنياً: من الضروري تحديد الأولويات قبل الانطلاق، حذار الخلافات والاستفزازات المشحونة بالتوتر والمشكلات

عاطفياً: تذكّر أنك صاحب التأثيرات الجيّدة ولا بدّ من أن تساهم شخصيّاً في تعزيز الروابط علماً أن جهودك ستعطي نتيجة أفضل

صحياً: خفف من التنقلات غير المجدية تحت الشمس الحارقة واحم نفسك من الإصابة بضربة شمس



ابراج مكتوب



برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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