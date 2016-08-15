تقرير في الجول - كيف يتغلب الزمالك على أزمة الظهير الأيسر أمام إنيمبا.. 3 حلول

يتحدى الزمالك إنيمبا من أجل التأهل لنصف النهائي، وأيضا النقص العددي الذي ضرب صفوفه بعد الانتقالات الصيفية مع إصابة علي فتحي الظهير الأيسر.

وانتقل حمادة طلبة من الزمالك إلى المصري ورحل محمد عادل جمعة إلى الإسماعيلي ليتبقى فقط علي فتحي الذي تعرض لإصابة تزعج مؤمن سليمان المدير الفني.

ووفقا للأنباء القادمة من معسكر الزمالك فإن مؤمن سليمان سيعتمد على رمزي خالد في الظهير الأيسر.

ويستعرض FilGoal.com كل الحلول الممكنة أمام الزمالك في قائمته التي تضم 15 لاعبا وحارسين أمام إنيمبا..

بداية ستعتمد الحلول الثلاثة على افتراضية وهي ثبات شكل الهجوم بين الثلاثي شيكابالا وأيمن حفني وباسم مرسي.

والتالي الحلول الممكنة..

1) رمزي خالد

التغيير الأكثر منطقية بلا مغامرة، يحافظ على شكل الزمالك الثابت مع مؤمن سليمان بطريقته 4-3-3.

سيدخل إبراهيم صلاح كأساسي في وسط الملعب لتعويض أحمد توفيق الذي سيعود للظهير الأيمن.

ويحتفظ مؤمن سليمان بستانلي ومصطفى فتحي وإيمانويل مايوكا وأحمد دويدار على مقاعد البدلاء.

سيكون شكل الزمالك كالتالي..

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2) 3/4/3؟

حل آخر أمام مؤمن سليمان قد يجربه من خلال العناصر المتاحة أمامه في قائمة الزمالك، ألا وهو تغيير الطريقة إلى 3-4-3.

وفي هذه الحالة سيعتمد على الثلاثي أحمد دويدار وإسلام جمال وعلي جبر بشكل أساسي، مع الاحتفاظ بإبراهيم صلاح كبديل للاستعانة به حال أراد العودة للحل الأول.

وسيدخل في الوسط أحمد توفيق في العمق مع طارق حامد، ويلعب رمزي خالد كلاعب وسط أيمن وقد لعبها كثيرا مع الاتحاد، وأيضا معروف يوسف الذي يجيب اللعب بجوار الخط الأيسر.

ويكون شكل الزمالك كالتالي:

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3) معروف

الحل الثالث الذي اتخذه مؤمن سليمان في المران الرئيسي عندما اعتمد على معروف يوسف كظهير أيسر.

علاء عبد الغني مدرب الزمالك صرح لـFilGoal.com: "ننتظر استمرار تألق مصطفى فتحي بعد مباراة الأهلي"، اللاعب الشاب الذي سجل الهدف الثالث قد يكون له دورا في الحل الثالث.

سيعود معروف للعب كظهير أيسر، وينتقل رمزي خالد كظهير أيمن أو أحمد توفيق، لكن كلاهما سيكون في الملعب أحدهما ظهير والآخر وسط ملعب.

وستكون الطريقة 4-3-3 المعتادة لكن مصطفى فتحي سيعوض معروف في الوسط.. ولكن

مصطفى فتحي يجيد اللعب على الجناح الأيمن بحيث تكون قدمه اليسرى داخل الملعب.. لكنه يظل حل مطروح لتعويض غياب علي فتحي.

وسيكون شكل الزمالك كالتالي:

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من خلال متابعتك للزمالك، أي حل تفضله للزمالك لمواجهة إنيمبا؟