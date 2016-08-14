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«رئيس لجنة النقل»: ندرس إنشاء مترو للأنفاق في «الإسكندرية»

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«رئيس لجنة النقل»: ندرس إنشاء مترو للأنفاق في «الإسكندرية» «رئيس لجنة النقل»: ندرس إنشاء مترو للأنفاق في «الإسكندرية»

رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اللواء، سعيد طعيمة

قال رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري اللواء، سعيد طعيمة، إن مترو الأنفاق بالنسبة لمصر يعد أكبر وأهم الإنجازات التي جرت خلال الآونة الأخيرة، مضيفًا أن الإسكندرية وغيرها أصبحت فى حاجة ماسة لمثل هذه الوسيلة بسبب الأعداد الكبيرة التي تتردد عليها.

وأضاف «طعيمة»، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج «ساعة من »، المذاع على شاشة «الغد» ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن حديث الرئيس عبد الفتاح ، عن المترو وزيادة تذكرة المترو يعد خطوة لمواجهة المشكلات التي يعاني منها هذا المرفق، لافتاً إلى أن هناك أخطاء كثيرة فى المترو، تكلف هذه الوسيلة خسائر كبيرة بالنسبة للإيرادات، على رأسها المتسربين من دفع التذاكر، ويستخدمون المترو فى الرحلات دون رقابة.

وأوضح «طعيمة»، أن مجلس الشعب سيستدعي رئيس الهيئة للحديث معه حول مشكلات هذا المرفق، مؤكداً على ضرورة إيجاد تحكم وتأمين قوي للمحطات، موضحاً أن هناك تحقيقا بالاشتراك مع وزير النقل لمناقشة مسألة ميزانية المترو، التي بلغت العام الماضي نحو 5 مليار جنيه، و لم يصرف منها أدنى شيئ، بسبب غياب النقد الأجنبي.

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