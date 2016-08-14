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ضبط حقيبتين “فرس بحر” مع صينيين بمطار القاهرة الدولي

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ضبط حقيبتين “فرس بحر” مع صينيين بمطار القاهرة الدولي ضبط حقيبتين “فرس بحر” مع صينيين بمطار القاهرة الدولي

أحبطت سلطات التامين بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، محاولة تهريب حقيبتي “فرس بحر” محظور حيازتهما بصحبة راكبين صينيين الجنسية، لدى سفرهما إلى بلدهما، وتم تسليم المضبوطات إلى رجال الحجر البيطري مع السماح للراكبين باللحاق بطائرتهما.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أنه أثناء انهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية رحلة رقم 955 المتجهة إلى بكين ، اشتبه النقيب خالد الرحمانى مشرف تأمين صالة السفر فى حقيبة راكبين صينيين، حيث أوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها، وأمام المقدم شريف بدر رئيس نوبتجية الشرطة، تم فتح حقائب الراكبين، وتبين وجود فرس بحر فى حقيبتين.

وتم إبلاغ رجال الحجر البيطري حيث قرروا مصادرة المضبوطات طبقًا لقوانين حماية البيئة، حيث تحظر حيازة المضبوطات، وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بتسليم المضبوطات للحجر البيطري، والسماح للراكبين باللحاق بالطائرة.

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