4 عناصر غذائية تمنع إصابتك بهشاشة العظام

قدم تقرير نشره الموقع الأمريكى "healthy-holistic-living"، 4 عناصر غذائية هامة تساعد على تقوية العظام وتمنع الإصابة بالهشاشة، وتشمل هذه العناصرالآتى:

1.الكالسيوم:تشمل المصادر الغذائية التى تحتوى على نسبة كبيرة من الكالسيوم مثل اللبن الخام والفاكهة الحمضية والخروب، كما أن الحصول على الكالسيوم من المصادر الغذائية يكون استيعاب الجسم لها أفضل من المكملات الغذائية التى تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية.

2.الماغنيسيوم :ومن المصادر الغذائية التى تحتوى على نسبة كبيرة من الماغنيسيوم الأعشاب البحرية مثل عشب كيلى أحد أنواع الطحالب ،والدلسى والنورى، كما أن قليلا من الناس يأكلون هذه الأعشاب بشكل منتظم، على الرغم من أنها مصدر جيد لحصول الجسم على الماغنيسيوم .

3.فيتامينk2 : الأطعمة التى تحتوى على نسبة كبيرة من فيتامين k هى الخضروات الورقية واللبن والجبن، إذ أن معظم الأشخاص لا يحصلون على كميات كافية من هذا الفيتامين الذى له العديد من الفوائد الصحية .

4.فيتامين D3: وتعد أفضل طريقة للحصول على هذا الفيتامين هى التعرض لآشعة الشمس الطبيعية، لأنها تعمل على تعزيز الهرمون المسئول عن امتصاص فيتامين" د " فى الجلد.