مدرب الزمالك – السباق: مقابلة مع بولوني وترشيح لروماو ومفاجأة ويلزية

ماذا يحدث في ملف المدير الفني للزمالك؟ FilGoal.com يقدم كواليس ترشيح مجموعة جديدة من الأجانب لقيادة الفريق الأبيض خلفا لمحمد حلمي.

بداية لازال مجلس إدارة الزمالك في مرحلة استقبال السير الذاتية لمدربين جيدين خاصة بعد صرف النظر عن أكثر من مرشح منهم الكولومبي فرانشيسكو ماتورانا.

والأسماء الموجودة على طاولة مجلس الإدارة عديدة منها البرتغالي باولو أوتوري صاحب الـ59 عاما، والذي اشتهر في المنطقة العربية لأنه قاد منتخب قطر والريان.

للرجل سيرة ذاتية ضخمة إذ تولى قيادة 36 فريقا في رحلته وفاز ببطولات مع كروزيرو وساوباولو في البرازيل.

كذلك من الأسماء المطروحة جوزيه روماو البرتغالي المولود في 1954.

هذا الرجل عمل في العربي القطري والوداد المغربي والرجاء والرباط في المنطقة العربية.

المقابلة

أما المرشح الذي يتفوق حتى الآن على نظرائه في السباق فهو لازلو بولوني الروماني صاحب الـ63 عاما.

فبولوني ليس فقط مرشحا، بل تخطى تلك المرحلة واتفق على موعد للقاء من ينوب عن مجلس إدارة الزمالك للتحدث عن إمكانية التعاون.

بولوني عمل في سبورتنج لشبونة البرتغالي وموناكو الفرنسي وباوك في اليونان. ولديه تجربة في المنطقة العربية بالعمل مع الجزيرة والوحدة والخور واتحاد جدة.

ورحب بولوني بتدريب الزمالك.

لكن المفاوضات تعاني كثرة الوكلاء الذي يتحدثون باسم المدير الفني مما دفع إدارة النادي الأبيض لطلب الحصول علي تفويض واحد من المدرب للتفاوض خصوصا مع الاتفاق على مقابلته.

مفاجأة من ويلز

وخلال بحث الزمالك عن أفضل المرشحين وصل للنادي من أحد الوكلاء ما يفيد بأن المدير الفني لمنتخب ويلز كريس كوليمان متاحا.

كوليمان قاد ويلز في كأس أمم أوروبا يورو 2016 ووصل لنصف النهائي قبل توديع البطولة على يد البرتغال.

وقال الوكيل للزمالك إن المدرب يبحث عن عرض مناسب شرط توافره من ناد أو منتخب يستطيع المنافسة على ألقاب قارية، مفصحا بأن هذا الشرط لم يتوافر في هال سيتي الذي كان قد أعلن تفاوضه مع المدرب.

ولازال الزمالك يبحث إمكانية التوصل مع الرجل صاحب الـ46 عاما.