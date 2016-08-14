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علي فتحي خارج لقاء إنيمبا.. وخالد يتفوق على معروف لتعويضه

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علي فتحي خارج لقاء إنيمبا.. وخالد يتفوق على معروف لتعويضه علي فتحي خارج لقاء إنيمبا.. وخالد يتفوق على معروف لتعويضه

تأكد غياب علي فتحي الظهير الأيسر للزمالك عن مواجهة إنيمبا المصيرية لحسم تأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان هناك محاولات لتجهيز علي فتحي لخوض المباراة إلا أن اللاعب تعرض لإصابة بشد في عضلة السمانة مما أدى لعدم مشاركته في مران الأحد.

وتنطلق المباراة في الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب بتروسبورت مساء الأثنين ويحتاج الزمالك لنقطة على الأقل للتأهل كوصيف للمجموعة الثانية مع ماميلودي صن داونز المتصدر.

وخلال مران الزمالك الرئيسي حرص مؤمن سليمان على تجربة رمزي خالد في مركز الظهير الأيسر، وقام في آخر المران بالاستعانة بمعروف يوسف لتعويض غياب علي فتحي.

لكن يميل مؤمن سليمان للدفع برمزي خالد كظهير أيسر على أن يلعب أحمد توفيق كظهير أيمن.

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