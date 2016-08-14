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ما الذي يضيفه إبرا لغرفة خلع ملابس مانشستر

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ما الذي يضيفه إبرا لغرفة خلع ملابس مانشستر ما الذي يضيفه إبرا لغرفة خلع ملابس مانشستر

يعول جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد على زلاتان إبراهيموفيتش لنقل شخصيته إلى باقي لاعبي الشياطين صغار السن.

إبراهيموفيتش صاحب الـ34 عاما سجل هدفا في فوز مانشستر يونايتد بكأس الدرع الخيرية ثم أحرز في انتصار الشياطين على بورنموث 3-1 ضمن الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي.

ووجه صحفي سؤالا لمورينيو "ماذا يضيف إبرا إلى غرفة خلع ملابس مانشستر يونايتد؟".

وأجاب مورينيو "إبراهيموفيتش يتناول إفطاره على طاولة واحدة مع ماركوس راشفورد وجيسي لينجارد والعديد من الشباب صغير السن في يونايتد".

وتابع "إبرا لا يتناول إفطاره معهم بالصدفة بل زلاتان يعلم جيدا ما عليه نقله لهؤلاء الشباب من شخصية وخبرة".

لا تنظر لجوازه

وضحك مورينيو قائلا: "مع إبرا لا يمكنك أن تنظر لجواز سفره".

وأوضح "لا يبدو إبرا رجلا في الـ34 من عمره. لا عقله ولا جسده يظهران أنه لاعب في منتصف الثلاثينات. يبدو شابا أكثر من غيره".

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فيديو اليوم السابع