مورينيو يحكي: حين شاهدت فيرجسون خائفا بعد 27 عاما

وجه صحفي سؤالا لجوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد "هل كنت قلقا أو خائفا قبل أول مباراة لك مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز؟".

وجاء السؤال بعد فوز مورينيو على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف في ملعب الأخير.

وقال مورينيو: "في 2013 كنت مديرا فنيا لريال مدريد. ذهبت إلى أولد ترافورد لمواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا".

وتابع "قبل المباراة بيوم كنت أتناول عشائي مع أليكس فيرجسون الذي كان مديرا فنيا لمانشستر يونايتد وقتها".

وأضاف "وقتها سألت فيرجسون هل لازلت تشعر بالقلق قبل المباريات الكبرى؟ نظر لي وقال نعم".

وأكمل "بعد 27 عاما من التدريب في يونايتد الرجل كان لازال قلقا".

وأتم "لهذا طبيعي أنا أيضا كنت قلقا قبل مباراة اليوم. الخبرة تفيدك في الكثير من الأشياء، لكن ليس في هذا الأمر".