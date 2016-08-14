أخبار عاجلة

بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل -
السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع -
بالصور: كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية" -
زميلة العميد نجوي مبروك عليكي الشهادة يا غاليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مورينيو يحكي: حين شاهدت فيرجسون خائفا بعد 27 عاما

Google+ Print
مورينيو يحكي: حين شاهدت فيرجسون خائفا بعد 27 عاما مورينيو يحكي: حين شاهدت فيرجسون خائفا بعد 27 عاما

وجه صحفي سؤالا لجوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد "هل كنت قلقا أو خائفا قبل أول مباراة لك مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز؟".

وجاء السؤال بعد فوز مورينيو على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف في ملعب الأخير.

وقال مورينيو: "في 2013 كنت مديرا فنيا لريال مدريد. ذهبت إلى أولد ترافورد لمواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا".

وتابع "قبل المباراة بيوم كنت أتناول عشائي مع أليكس فيرجسون الذي كان مديرا فنيا لمانشستر يونايتد وقتها".

وأضاف "وقتها سألت فيرجسون هل لازلت تشعر بالقلق قبل المباريات الكبرى؟ نظر لي وقال نعم".

وأكمل "بعد 27 عاما من التدريب في يونايتد الرجل كان لازال قلقا".

وأتم "لهذا طبيعي أنا أيضا كنت قلقا قبل مباراة اليوم. الخبرة تفيدك في الكثير من الأشياء، لكن ليس في هذا الأمر".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع