زراعة الوادي الجديد : تحرير محاضر للمتقاعسين عن نظافة حقول النخيل

أعلن الدكتور محسن عبد الوهاب مدير مديرية الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، تحرير محاضر للمتقاعسين عن نظافة حقول أشجار النخيل، عقب حصاد المحصول خلال هذه الفترة، نظرًا لتكرار نشوب الحرائق بسبب هذه المخلفات.

وقال “عبد الوهاب”، إنه تم تشكيل 5 لجان رئيسية بكل إدارة زراعية علي مستوي المراكز الإدارية الخمسة ” الخارجة، الداخلة ، بلاط ، الفرافرة ، باريس “، ولجان فرعية منبثقة عن اللجان الرئيسية للمرور والمتابعة الدورية علي جميع الحقول الزراعية لمتابعة نظافة مخلفات النخيل والتخلص منها بطرق آمنة، نظرًا لما تسببه هذه المخلفات من حرائق كبيرة تلتهم مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، بسبب حرقها للتخلص منها أو بسبب درجات الحرارة العالية.

وأضاف أن المديرية ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين من المزارعين في نظافة الحقول، خاصة وأن المديرية وفرت ماكينات فرم المخلفات بالمجان لإنتاج سماد عضوي، يمكن استخدامه في عملية التسميد الزراعي.