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الخارجية الفلسطينية تدعو إلى عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية

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الخارجية الفلسطينية تدعو إلى عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية الخارجية الفلسطينية تدعو إلى عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية

أرشيفية

صرحت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأحد، أن هناك حاجة لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على مستوى المندوبين لبحث التصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى.

وأضافت الخارجية في بيان لها، “لا يجوز الاكتفاء بترك مواجهة تلك الإجراءات والمخاطر “ضد المسجد الأقصى” على المواطنين المقدسيين المرابطين في القدس وبلدتها القديمة، الذين يدافعون بأجسادهم وإمكانياتهم المتواضعة عن القدس والمقدسات”، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

يذكر أن ساحات المسجد الأقصى شهدت صباح اليوم، مواجهات محدودة مع دخول مئات اليهود إلى ساحاته ضمن برنامج الزيارة لغير المسلمين وذلك بمناسبة إحياء ذكرى خراب الهيكل.

وقالت لوبا السمري المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان لها، “تم نهار اليوم تسجيل دخول 400 زائر يهودي وكذلك 587 سائحًا خلال فترتي الزيارات الصباحية وما بعد الظهيرة المعتادة”، مضيفةً ”خلال الزيارات تم اعتقال زائرين من اليهود وتم احتجاز 10 يهود آخرين للتحقيقات، قاموا بمخالفة نظم الزيارات المرعية جنبًا إلى جنب مع توقيف عربي مشتبه بعرقلة عمل شرطي خلال أدائه عمله هناك”.

 

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