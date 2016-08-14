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رنا الحريري تدخل مسابقة الجمال فما رأي زوجها الفنان باسم ياخور؟

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الأحد 14-08-2016 16:29

دعت السيناريست رنا الحريري، زوجة الفنان باسم ياخور، أصدقاءها عبر صفحتها على الفيسبوك، للتصويت لها ولأختها للفوز في مسابقة ألمانية، تتعلق بنشر صور سيلفي بلباس أوروبي تقليدي قديم، وعلى الرغم من أن المسابقة تنحصر بين أبناء المجتمع الألماني إلا أن الحريري اقتحمت ميدان المسابقة مع أختها ليال ونشرت رابط الموقع، مردفة إياه بالقول: أصدقائي ممكن تكبسوا عالرابط يلي بالصورة وتعملوا لايك، هي مسابقة للألمانيات بس أنا وأختي أم اللول قررنا نفوت فوتتنا». وفيما لايزال التصويت سارياً، إلا أن صورة الحريري تحتل عبر موقع المسابقة المرتبة الأولى من حيث عدد اللايكات، كما دعم الفنان باسم ياخور مشاركة زوجته وشقيقتها ونشر المنشور على صفحته الشخصية، ودعا الأصدقاء لدعمها في هذه المسابقة.

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سيدتي